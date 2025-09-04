Julio Zamora cerró su campaña en Tigre junto a Randazzo y Schiaretti

El intendente de Tigre y candidato a senador provincial por la Primera Sección destacó la importancia de la gestión, la producción y la seguridad, y criticó al Gobierno nacional y a Javier Milei. El acto reunió a militantes, vecinos y dirigentes políticos en el Club Deportivo Tigre.

En un acto multitudinario realizado en el Club Deportivo Tigre, el intendente de Tigre y candidato a senador provincial por la Primera Sección de Buenos Aires, Julio Zamora, cerró la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre. El evento contó con la participación de aspirantes a diputados nacionales de Provincias Unidas, Juan Schiaretti por Córdoba y Florencio Randazzo por Buenos Aires.

Durante su discurso, Zamora sostuvo: “Vamos por la Argentina de la producción, empleo y trabajo digno. Queremos llevar nuestra política a toda la Provincia, para que en Moreno, Campana, Escobar, Merlo, entre otros distritos, tengamos la seguridad que la ciudadanía merece”.

El jefe comunal resaltó además la situación económica que atraviesan los bonaerenses: “Este 7 de septiembre no será la excepción porque lo vemos en la calle, cuando charlamos con vecinos, comerciantes y jubilados. Hay una realidad económica que los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires sienten cada día, cuando abren la heladera. Sencillamente es así: la cuestión económica está provocando mucho dolor en las familias”.

Consultado sobre la visita de Axel Kicillof a Tigre, Zamora criticó la gestión provincial: “De la noche a la mañana apareció el gobernador en nuestra ciudad. Yo pensé que había ido a ver el arroyo Lola, que desde hace años requiere saneamiento. Pensé que iba al Hospital Provincial de General Pacheco, que se incendió hace cinco años y no hicieron ninguna obra. Allí, un hombre de 48 años con pie diabético lleva diez días esperando una operación de amputación, sin conseguir turno en ningún hospital de la región”.

Respecto al Gobierno nacional, el candidato afirmó: “Tiene que haber diálogo entre los partidos políticos. Eso no lo hace Milei; es incapaz de generar un espacio de consenso entre los argentinos. Nosotros esperamos que este resultado electoral llame la atención del Gobierno y genere un equipo que pueda trabajar con todos los sectores políticos”.

Gestión municipal: Zamora destacó la reciente inauguración del Hospital de Medicina Cardiovascular Dr. Genaro Serantes, la Pista de Atletismo Abel Acevedo y el Polideportivo N° 19 José “Bocha” Marrero en General Pacheco. También mencionó la próxima finalización de obras como los teatros en Don Torcuato y El Talar y el avance del hospital de alta complejidad para adultos.

Al finalizar el acto, el intendente subrayó: “Me genera mucha alegría y entusiasmo por el resultado que podemos tener, pero también por el punto de partida que significa esta agrupación a nivel provincial: una fuerza nueva, con futuro. La construcción de esperanza. Esperamos tener un buen resultado el domingo en la elección”.

Por su parte, Juan Schiaretti afirmó: “Tenemos, desde el peronismo, la misma visión: democrático, federal, republicano. El peronismo de la producción y el trabajo, que brega por la movilidad social ascendente. Somos la antítesis de lo que expresa el kirchnerismo. Veo lo lindo que está Tigre; siempre que venimos del interior queremos pasar por aquí. Ahí se nota que hay una gran gestión. Espero que los habitantes de esta ciudad y los de toda la primera sección electoral apoyen a Zamora”.

En tanto, Florencio Randazzo señaló: “Es muy importante salir de la trampa en la que nos han metido desde hace años, que es el antagonismo entre el kirchnerismo y ahora el mileísmo. Hay un camino diferente, que pone en valor la gestión y mejora la calidad de vida de la gente. Julio Zamora es un gran intendente que encabeza la lista seccional, tenemos buenos y nuevos candidatos. Es una oportunidad de abrir un nuevo paso para que la Provincia de Buenos Aires encuentre dirigentes capaces de resolver los conflictos que nos preocupan a todos”.

