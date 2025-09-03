Policías de Merlo asistieron a una mujer en pleno parto y ayudaron al nacimiento de su bebé

En el barrio Pompeya, dos efectivos del Comando de Patrullas Merlo ayudaron a una mujer de 31 años a dar a luz en su vivienda. El bebé nació sano y fue trasladado junto a su madre al Hospital Héroes de Malvinas.

Policías de Merlo asistieron a una mujer en pleno parto y lograron que su bebé naciera en perfectas condiciones. El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Operativo Cóndor 421, en el barrio Pompeya, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la emergencia obstétrica.

De inmediato, un móvil del Destacamento local se dirigió al lugar. Allí llegaron el sargento Maximiliano Davove y la oficial Micaela Ojeda, quienes constataron que la mujer, identificada como Gisella Elizabeth Leguizamón (31 años), se encontraba en una etapa avanzada de trabajo de parto.

Ante la urgencia y sin posibilidad de esperar a un especialista, los efectivos asistieron a la madre en su domicilio. El rápido accionar permitió el nacimiento de un bebé de sexo masculino en buen estado de salud y sin complicaciones.

Minutos más tarde arribó una ambulancia, que trasladó a la madre y al recién nacido al Hospital Héroes de Malvinas para completar los controles médicos correspondientes.

El padre del niño, Walter Omar Guillén (36 años), expresó su gratitud y señaló: “Quiero destacar el compromiso y la humanidad del personal policial”. La familia pidió que el hecho se difundiera públicamente como reconocimiento a quienes actuaron con profesionalismo en una situación límite.

Desde la Estación de Policía Departamental de Seguridad Merlo, su jefe, Crio. Mayor Gustavo Subira, felicitó al personal actuante y remarcó: “Este tipo de intervenciones reflejan el espíritu de servicio y la vocación de quienes integran la fuerza”.