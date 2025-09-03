edición 7857 - visitas hoy 17118

Policiales / Tigre

Robo y fuga en El Talar: las cámaras lo siguieron hasta que terminó tras las rejas

cámaras del COT permitieron detener a un ladrón tras el robo de una moto en El Talar
Un vecino denunció el robo de su moto en El Talar y, gracias al seguimiento del COT y un operativo conjunto con la Policía bonaerense, el sospechoso fue detenido a las pocas cuadras.

En El Talar, un sujeto fue detenido luego de robar una motocicleta gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT). El operativo fue articulado con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el acusado quedó a disposición de la Justicia.


El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando un vecino denunció el hurto de su rodado. De inmediato, los agentes del COT iniciaron el seguimiento del sospechoso a través de los dispositivos de videovigilancia, que mostraban cómo el individuo llevaba la moto a tiro mientras intentaba escapar.


Con la información aportada por el centro de monitoreo, se montó un operativo conjunto con la Policía bonaerense. El sospechoso fue interceptado en la intersección de las calles Pacheco y Tokio, donde los agentes lograron reducirlo y trasladarlo a la comisaría.


La motocicleta recuperada fue devuelta a su propietario.


Video de la Detención

