Axel Kicillof visitó Ecofactory en Vicente López y se reunió con trabajadores y empresarios pymes

El gobernador Axel Kicillof recorrió la planta de Ecofactory en Vicente López y se reunió con trabajadores, delegados sindicales y empresarios pymes. El encuentro busca fortalecer la industria local y promover empleo en la provincia de Buenos Aires.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este martes la planta de Ecofactory en Vicente López y se reunió con trabajadores, delegados sindicales del sector textil y empresarios pymes. Lo acompañaron los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Trabajo, Walter Correa; y el concejal Lucas Boyanovsky.

Participaron también la dirigenta Fernanda Miño; la diputada provincial Sofía Vannelli; la directora provincial de Relaciones con las Empresas y las Organizaciones de los/las trabajadores/as, Marcela Cortiellas; el concejal Roberto Pace; el secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) en Vicente López, Fernando Ruarte; y la dirigenta Soledad Nocito.

En la recorrida, el Gobernador afirmó: “En la provincia de Buenos Aires apuntamos a un modelo distinto al que propone el Gobierno nacional: sabemos que contamos con muchos recursos naturales, pero que para desarrollarnos e incluir a todos y todas necesitamos que haya industria y trabajo”. Y agregó: “Para eso, promovemos un Estado eficiente, que invierte para que las empresas bonaerenses sean más competitivas y para que sus trabajadores están preparados para los desafíos del futuro”.

Ecofactory cuenta con 180 trabajadores y posee dos plantas en Munro, donde produce más de 15 millones de bolsas ecológicas por mes. Cada bolsa puede reutilizarse más de 200 veces, reduciendo la contaminación que generan las bolsas desechables. La empresa abastece a las principales cadenas de supermercados del país y exporta a más de 13 países de Latinoamérica y Europa.

El concejal Lucas Boyanovsky destacó: “Acompañamos al Gobernador porque es quien lleva adelante la pelea contra las políticas del Gobierno nacional que atacan directamente a la industria y la producción de las pymes bonaerenses: vamos a seguir juntando fuerzas para defender a las y los trabajadores en toda la provincia”.

También estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; las subsecretarias de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; su par de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la presidenta del FOGABA, Verónica Wejchenberg; la directora provincial de Sensibilización y Promoción de Derechos, Alesia Abaigar; el secretario general de la CTA Autónoma Regional Vicente López, Fabián Alessandrini; el gerente general de EcoFactory, Martin Jersonsky; y el dirigente Hernán Lania.