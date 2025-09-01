Luis Samyn Duco: “Fuerza Patria viene a recuperar el peronismo en Tigre”

El candidato a concejal por Fuerza Patria habló en Conexión Local sobre la interna del justicialismo en Tigre, la apatía electoral y las obras inconclusas de agua y cloaca. También destacó el rol de Sebastián Rovira como referente joven del espacio.

En diálogo con Conexión Local por FM Open, Luis Samyn Duco, candidato a concejal en Tigre por Fuerza Patria, se refirió a la situación del Partido Justicialista local y lanzó críticas hacia la conducción actual. “La sede del PJ arbitrariamente abre cuando quieren y cuando les conviene. Ahora directamente lo cerraron. Lo que pedimos es que la casa del PJ sea para los que estamos dentro del PJ y para los peronistas, básicamente, ni más ni menos”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de una intervención, Samyn Duco consideró que “lo más sencillo sería que Máximo Kirchner, como presidente del PJ provincial, interviniera, pero apostamos a resolverlo en el territorio”. Y anticipó que la conformación del Concejo Deliberante obligará a ordenar la representación: “Los concejales que entren de Fuerza Patria van a llamarse Fuerza Patria por el peronismo, y los de Somos Buenos Aires tendrán su bloque propio. Los que siguen con mandato tendrán que decidir dónde estar”.

Respecto de la participación electoral, el candidato se mostró optimista frente a los pronósticos de baja concurrencia: “Muchos me hablan de que va a ir a votar el 50%, yo creo que vamos a superar el 60%. Lo que pasó a nivel nacional en estas últimas dos semanas incentivó a mucha gente que estaba desganada, que quiere ponerle un límite al gobierno nacional”.

También destacó el papel de Sebastián Rovira en la campaña: “Es alguien joven, que logró permear su mensaje a través de redes, con temas puntuales que le interesan a la sociedad de Tigre, como las torres y las obras paralizadas de agua y cloaca”.

En ese sentido, Samyn Duco fue crítico con la falta de finalización de obras esenciales: “Hay localidades donde falta un 5% para completar agua y cloaca y que los vecinos tengan el 95% de cobertura. Es un pecado que no se termine. Hay gente que tiene la caja de agua en la puerta de la casa y no tiene servicio”.

Por último, señaló que la discusión sobre las competencias no debe ser excusa: “Si nos ponemos en esa tesitura, también podríamos decir que el municipio no tiene que construir un hospital porque depende de la provincia. El crecimiento y la demanda de la población hicieron que los municipios se hicieran cargo de temas que antes no eran propios, como la seguridad o la salud. Lo mismo debería pasar con el agua y las cloacas”.

Entrevista Completa a Luis Samyn Ducó