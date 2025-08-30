Candidatos de Fuerza Patria cuestionaron a Zamora por la situación del PJ en Tigre

Candidatos de Fuerza Patria y referentes locales realizaron una protesta frente a la sede del PJ Tigre, que permanece cerrada y encadenada bajo la conducción de un dirigente alineado con Julio Zamora.

Los candidatos de Fuerza Patria y referentes peronistas locales realizaron este sábado una recorrida simbólica frente a la sede del Partido Justicialista de Tigre, que permanece cerrada, encadenada y en estado de abandono, bajo la presidencia de un dirigente alineado con Julio Zamora.

En la entrada del edificio encontraron boletas de aviso de corte de agua y cloacas, una postal que, según señalaron, refleja el abandono de la sede que debería funcionar como punto de encuentro de todos los peronistas del distrito.

“Es una vergüenza que la casa de los peronistas esté cerrada mientras Zamora se saca fotos con Macri y abandona al movimiento”, expresaron desde Fuerza Patria. Y agregaron: “El PJ no puede estar bajo llave: tiene que estar abierto a los militantes, a los vecinos y a la historia de Tigre”.

La actividad contó con la participación de los candidatos de Fuerza Patria junto a autoridades partidarias locales, quienes reclamaron la normalización urgente del PJ Tigre y convocaron a “recuperar la casa del pueblo peronista”.