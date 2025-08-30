Tigre: detienen a un sospechoso con dos armas de fuego en Troncos del Talar

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre detectaron a un sospechoso armado en Troncos del Talar. Fue interceptado por la Policía y trasladado a la comisaría.

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron a un sospechoso armado que merodeaba con actitud sospechosa por la vía pública en Troncos del Talar. De inmediato, se dio aviso al móvil más cercano de la Policía de la Provincia, que logró interceptarlo y detenerlo.

El hecho ocurrió cuando los operadores visualizaron al individuo caminando con movimientos sospechosos. Ante la alerta, se solicitó la presencia de un patrullero en la zona para identificarlo.

Al arribar al lugar, los agentes interceptaron al hombre y procedieron a requisarlo. Durante el procedimiento, se le secuestraron dos armas de fuego con municiones listas para ser utilizadas.

Tras ser reducido, el sospechoso fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.