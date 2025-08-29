Aumento de combustibles en septiembre 2025: el Gobierno oficializó nuevos impuestos a la nafta y al gasoil

El Gobierno nacional oficializó los nuevos aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos que comenzarán a regir desde el 1° de septiembre. La medida impactará en la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. YPF, además, dejará de anunciar subas mensuales para aplicar un sistema de precios dinámicos en sus estaciones.

El Gobierno nacional oficializó este viernes los nuevos aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos, que impactarán en la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 1° de septiembre de 2025.

La medida quedó establecida en el Decreto 617/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.

Cuáles son los nuevos valores



Nafta sin plomo y virgen: el impuesto será de $10.523 .

Gasoil: se aplicará un incremento de $8.577 por monto fijo actualizado, más $4.644 por tratamiento diferencial.

Impuesto al CO?: se fijó en $0.645 para la nafta y $0.978 para el gasoil.



Estos incrementos se aplicarán de manera parcial, en línea con lo que establece la Ley 23.966, que ajusta trimestralmente los valores según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Contexto normativo

El sistema de actualizaciones fue creado en 2018 mediante el Decreto 501/2018, pero sucesivos decretos postergaron su entrada en vigencia. El Decreto 770/2024 había prorrogado los efectos de las subas correspondientes a 2024 y principios de 2025, que finalmente se aplicarán desde septiembre.

Según informó el Gobierno, la decisión de aplicar los incrementos en tramos busca estimular la actividad económica y mantener la sustentabilidad fiscal.

El rol de YPF y los precios dinámicos

En paralelo, YPF confirmó que dejará de informar los aumentos mensuales en sus estaciones de servicio, ya que avanzará con un modelo de precios dinámicos (micropricing) que ajusta los valores de los combustibles de forma automática según la demanda, la competencia y el tránsito vehicular.

La petrolera estatal ya probó este sistema en estaciones de Haedo, Avellaneda y Tapiales (Buenos Aires), donde los precios variaron hasta un 0,5% por litro en la primera aplicación.

El plan está apoyado en el Real Time Intelligence Center (RTIC), que analiza en tiempo real la demanda de más de 1.600 estaciones del país. De acuerdo con datos oficiales, el sistema ya permitió un aumento del 28% en las ventas nocturnas y duplicó el uso de pagos digitales a través de la app.