San Isidro reconoce a 87 médicos residentes de sus hospitales municipales

San Isidro celebró la culminación de los programas de posgrado de 87 médicos residentes de sus hospitales municipales. La ceremonia destacó la formación, el compromiso y la preparación de los nuevos especialistas para reforzar la salud pública local.

En el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro, se realizó esta mañana el acto de egreso de 87 médicos residentes de los hospitales municipales. La ceremonia entregó certificados a quienes finalizaron con éxito sus programas de formación de posgrado, consolidándose como nuevos especialistas listos para reforzar la salud pública.

El acto fue encabezado por el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, acompañado por el secretario de Salud Pública, Dr. Pablo de la Torre, la subsecretaria de Salud Pública, Dra. Victoria Erdocia, el subsecretario administrativo, Ing. Ignacio Videla, Jorge Alvarez, asesor de Gobierno, y las autoridades médicas de los hospitales municipales.

"Desde el lugar que nos toca en la Municipalidad, queremos que tengan las mejores herramientas que podamos darles para atender a nuestros vecinos. Estamos encarando transformaciones reales, con una mirada a largo plazo para mejorar de verdad nuestro sistema de salud pública", afirmó Lanús durante el evento.

En total, 57 profesionales egresaron del Hospital Central de San Isidro y 30 del Hospital Materno Infantil, completando 87 nuevos especialistas en distintas áreas médicas.

Durante la ceremonia, se destacó el esfuerzo y compromiso de los médicos residentes, quienes tras años de formación intensiva y práctica hospitalaria, recibieron sus diplomas en especialidades clave para el sistema de salud local. Además, se subrayó la importancia de la docencia y la capacitación continua como ejes fundamentales para fortalecer los servicios y garantizar una atención de calidad a los vecinos.