Deportes

Mundial 2026: el Gobierno asegura que la TV Pública transmitirá el torneo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, desmintió versiones que circulaban sobre la no transmisión del Mundial 2026 y confirmó que la TV Pública cubrirá el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

En medio de versiones que circulaban en los últimos días, el vocero presidencial Manuel Adorni aclaró este jueves la situación sobre los derechos televisivos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.


En conferencia de prensa, Adorni desmintió los rumores que indicaban que la TV Pública no transmitiría el torneo. “Han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, afirmó el funcionario.


El portavoz presidencial explicó que actualmente se están llevando adelante las gestiones necesarias para garantizar la cobertura del evento futbolístico más importante del planeta, asegurando que los argentinos podrán seguir los partidos a través de la señal pública.


NOTICIA EN DESARROLLO…

