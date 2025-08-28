Feriados 2025: el Gobierno amplía los fines de semana largo y modifica los feriados trasladables

El Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables que coincidan con sábado o domingo podrán moverse al lunes siguiente o al viernes anterior. La medida, vigente desde hoy, busca aumentar los fines de semana largo 2025 y reactivar el turismo.

El Gobierno nacional estableció mediante el Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, que los feriados trasladables que coincidan con sábados o domingos podrán moverse al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, ya está vigente y abarca los feriados restantes de este año y los siguientes.

Hasta ahora, la Ley 27.399 de feriados nacionales contemplaba traslados solo para días martes, miércoles, jueves o viernes, dejando sin reglas los feriados que caían sábado o domingo. El decreto designa a la Jefatura de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación, facultada para dictar normas complementarias.

El Ejecutivo señaló que la decisión busca “honrar la condición de feriados trasladables” y evitar vacíos legales que puedan desvirtuar el espíritu de la ley.

En este contexto, la secretaría de Turismo de la Nación adelantó que habrá fin de semana largo en octubre, con el feriado del 12 de octubre trasladado al lunes 13. La medida, que responde a reclamos del sector turístico y de municipios como Villa Gesell, busca reactivar la actividad turística. El intendente Gustavo Barrera celebró la noticia en X: “¡Lo logramos! El Secretario de Turismo de Nación confirmó lo que los destinos turísticos reclamábamos: que el #12deOctubre sea fin de semana largo”.

Feriados trasladables 2025:



16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17 de junio)



17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín



12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural



24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado al 20 de noviembre)



Feriados inamovibles 2025:

1° de enero, 12 y 13 de febrero (Carnaval), 24 de marzo, 29 de marzo, 2 de abril, 1° de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 8 de diciembre, 25 de diciembre

Feriados con fines turísticos:

1° de abril, 21 de junio, 11 de octubre

La medida busca ofrecer mayor previsibilidad y promover el turismo interno, generando más fines de semana largo y oportunidades de descanso para los argentinos.