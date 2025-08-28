edición 7850 - visitas hoy 25810

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Información General

Feriados 2025: el Gobierno amplía los fines de semana largo y modifica los feriados trasladables

Feriados 2025: el Gobierno amplía los fines de semana largo y modifica los feriados trasladables
El Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables que coincidan con sábado o domingo podrán moverse al lunes siguiente o al viernes anterior. La medida, vigente desde hoy, busca aumentar los fines de semana largo 2025 y reactivar el turismo.

El Gobierno nacional estableció mediante el Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, que los feriados trasladables que coincidan con sábados o domingos podrán moverse al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, ya está vigente y abarca los feriados restantes de este año y los siguientes.


Hasta ahora, la Ley 27.399 de feriados nacionales contemplaba traslados solo para días martes, miércoles, jueves o viernes, dejando sin reglas los feriados que caían sábado o domingo. El decreto designa a la Jefatura de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación, facultada para dictar normas complementarias.


El Ejecutivo señaló que la decisión busca “honrar la condición de feriados trasladables” y evitar vacíos legales que puedan desvirtuar el espíritu de la ley.


En este contexto, la secretaría de Turismo de la Nación adelantó que habrá fin de semana largo en octubre, con el feriado del 12 de octubre trasladado al lunes 13. La medida, que responde a reclamos del sector turístico y de municipios como Villa Gesell, busca reactivar la actividad turística. El intendente Gustavo Barrera celebró la noticia en X: “¡Lo logramos! El Secretario de Turismo de Nación confirmó lo que los destinos turísticos reclamábamos: que el #12deOctubre sea fin de semana largo”.


Feriados trasladables 2025:



  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17 de junio)

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado al 20 de noviembre)


Feriados inamovibles 2025:
1° de enero, 12 y 13 de febrero (Carnaval), 24 de marzo, 29 de marzo, 2 de abril, 1° de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 8 de diciembre, 25 de diciembre


Feriados con fines turísticos:
1° de abril, 21 de junio, 11 de octubre


La medida busca ofrecer mayor previsibilidad y promover el turismo interno, generando más fines de semana largo y oportunidades de descanso para los argentinos.

Últimas Noticias

Procesan con prisión preventiva a dos miembros de banda de salideras en Belgrano

La Justicia procesó con prisión preventiva a dos hombres acusados de integrar una banda de salideras en Belgrano, tras robos ocurridos entre septiembre de 2024 y mayo de 2025. La investigación se inició por un hecho ocurrido en la avenida Olazábal y permitió identificar a otros sospechosos.

Mundial 2026: el Gobierno asegura que la TV Pública transmitirá el torneo
Mundial 2026: el Gobierno asegura que la TV Pública transmitirá el torneo
Selección argentina: Lionel Messi lidera la convocatoria para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas
Selección argentina: Lionel Messi lidera la convocatoria para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas
Tigre lanzó “Emprendedoras Rodantes”, un programa de talleres de artesanías para mujeres
Tigre lanzó “Emprendedoras Rodantes”, un programa de talleres de artesanías para mujeres
Habrá transporte público gratuito en Buenos Aires para las elecciones de septiembre y octubre 2025
Habrá transporte público gratuito en Buenos Aires para las elecciones de septiembre y octubre 2025
Acción Vecinal lanza campaña de corte de boleta en San Isidro para “recuperar el municipio”
Acción Vecinal lanza campaña de corte de boleta en San Isidro para “recuperar el municipio”