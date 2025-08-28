Tigre lanzó “Emprendedoras Rodantes”, un programa de talleres de artesanías para mujeres

El Municipio de Tigre presentó el programa “Emprendedoras Rodantes”, con más de 300 vecinas inscriptas, ofreciendo talleres de macramé, pintura, cerámica y tejido para fomentar la autonomía económica y el desarrollo de proyectos comunitarios.

El Municipio de Tigre presentó el programa “Emprendedoras Rodantes”, una iniciativa destinada a vecinas interesadas en capacitarse en oficios artesanales y fortalecer su autonomía económica. La propuesta ya cuenta con más de 300 mujeres inscriptas, y las autoridades locales participaron del primer encuentro, dialogando con las participantes.

La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, destacó: “Estamos muy contentos de lanzar este programa que lo que busca es que las mujeres de Tigre puedan inscribirse en distintos talleres de artesanías. Al finalizar los talleres y todas las clases en las que ellas aprenden el proceso de formación de esa artesanía, podrán llevarse un kit con materia prima que les permitirá comenzar con su propio emprendimiento”.

Agregó: “Nos encontramos en una situación vulnerable, por ende tenemos que estar más presentes que nunca y en este sentido es que continuamos trabajando tanto por las mujeres como por las diversidades de Tigre”.

Los talleres serán dictados por artesanas del programa Mujeres Emprendedoras y se centrarán en macramé, pintura, cerámica y tejido. Se desarrollarán en espacios comunitarios de Benavídez, Don Torcuato, Ricardo Rojas y Tigre centro, en cuatro encuentros donde cada participante elaborará un producto artesanal de principio a fin.

Por su parte, Graciela, vecina de Nuevo Delta, expresó: “El programa está buenísimo, me encantó la presentación y me encanta el grupo; lo cual es fundamental para nosotros. Yo me inscribí en tejido, pero ahora me quiero inscribir en todos. Vamos a ver qué nos proponen”.

El programa busca generar oportunidades de capacitación, crecimiento personal y autonomía económica, reafirmando el compromiso del Gobierno local con la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de los proyectos comunitarios en Tigre.