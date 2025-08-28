edición 7850 - visitas hoy 22146

Habrá transporte público gratuito en Buenos Aires para las elecciones de septiembre y octubre 2025

El Ministerio de Transporte bonaerense anunció que los días 7 de septiembre y 26 de octubre el transporte público automotor y fluvial será gratuito, incluyendo refuerzos de frecuencia para facilitar el traslado a los votantes.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informó que, a través de la Resolución 231-MTRAGP-2025, se dispondrá la gratuidad del transporte público automotor y fluvial de pasajeros durante las elecciones provinciales y nacionales, programadas para los días 7 de septiembre y 26 de octubre de 2025.


La medida incluye servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná, asegurando que todos los bonaerenses puedan acceder a sus lugares de votación sin limitaciones económicas.


En ese marco, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, destacó: “Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.


Además, subrayó: “El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”.


El Ministerio de Transporte invitó a los municipios de la Provincia a adherir a la medida, reafirmando el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia en todo el territorio bonaerense.

