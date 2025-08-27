Kicillof en Pilar: “La salud pública se defiende, no se destruye”

El gobernador Axel Kicillof encabezó en Pilar el acto de cierre del encuentro “La Fuerza de la Salud” junto a más de 5.000 trabajadores de la salud de la Provincia. Acompañado por Nicolás Kreplak y Federico Achával, advirtió que “la motosierra no es contra la casta, sino contra los humildes, los trabajadores y el sistema de salud”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles en Pilar el cierre del encuentro “La Fuerza de la Salud”, con la participación de más de 5.000 trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario bonaerense. El acto se realizó en el Camping de la Familia Metalúrgica de la UOM, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Federico Achával.

“Por primera vez tenemos un Presidente que propone destruir al Estado desde su raíz. Esa idea no va a entrar en la Provincia, donde en la mayoría de los municipios el único prestador de salud es el Estado”, afirmó Kicillof, en alusión a Javier Milei. Y agregó: “La motosierra no era contra la casta, sino contra los humildes, los trabajadores y el sistema de salud. Milei es un estafador y un mentiroso”.

Durante su discurso, el mandatario provincial destacó que “la salud pública se fortalece si tenemos la valentía de reconocer lo que está mal y transformarla junto a los trabajadores que la sostienen todos los días”.

Por su parte, Nicolás Kreplak repasó los avances de gestión: “En la Provincia inauguramos 199 CAPS y seis hospitales, entregamos 399 ambulancias y ejecutamos más de 200 obras de infraestructura. Nunca nos vamos a quedar de brazos cruzados frente al ajuste cruel del Gobierno nacional”.

En la misma línea, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, subrayó que “defender la salud pública es un imperativo del Gobierno provincial”, mientras que la dirigenta Malena Galmarini y la diputada nacional Mónica Macha acompañaron el acto junto a dirigentes y referentes sindicales.

También hubo un mensaje de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien llamó a “retomar la senda de la independencia económica y la dignidad nacional” frente a la política de ajuste.

El intendente de Pilar, Federico Achával, sostuvo que “en la Provincia reconocemos a la salud como un derecho para todos los habitantes” y llamó a “defender lo conquistado en estas elecciones”.

Para cerrar, Kicillof señaló: “El 7 de septiembre hay solo dos boletas: la de Milei, que viene a destruir al Estado, y la de Fuerza Patria, que propone defender los derechos de los trabajadores. Todos a las urnas a ponerle un freno al Gobierno nacional”.