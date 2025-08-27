Tigre: Un adolescente con antecedentes disparó 9 veces contra un joven y terminó detenido

Un adolescente de 17 años fue detenido en El Talar, Tigre, acusado de disparar nueve veces contra un joven de 25 años. La víctima fue operada en el Hospital Pacheco y se encuentra fuera de peligro.

Un ataque a plena luz del día en El Talar, partido de Tigre, dejó como saldo a un joven de 25 años gravemente herido y a un adolescente de 17 años detenido. El hecho ocurrió este martes en la zona de Mitre al 2300, donde el sospechoso, identificado con las iniciales T.A., efectuó nueve disparos contra la víctima.

El herido logró llegar por sus propios medios al Hospital Pacheco, donde ingresó con heridas de arma de fuego en el abdomen y el tórax. Fue sometido a una cirugía de urgencia y, según confirmaron fuentes sanitarias, se encuentra fuera de peligro y con evolución favorable.

El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad que mostraron cómo el atacante se acercó caminando, sin mediar palabras, y abrió fuego contra el joven. De acuerdo con el testimonio de la víctima, no conocía a su agresor.

La investigación quedó a cargo del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Tigre 6ª, en coordinación con la Unidad Fiscal Juvenil de San Isidro. Los efectivos recopilaron registros fílmicos y testimonios que permitieron identificar al autor de los disparos, quien tenía antecedentes y pedidos de captura vigentes por robos de vehículos cometidos en 2024 y 2025.

El menor fue detenido poco después en la intersección de Volta y Triunvirato, en el barrio Los Troncos, cuando intentaba huir en una motocicleta Dominar 400 con numeración de motor y chasis adulterada. El rodado fue confiscado y el joven quedó alojado en la dependencia policial.

Aunque la víctima aseguró no tener vínculo con el atacante, los investigadores detectaron posibles conflictos previos entre ambos, lo que abre la hipótesis de un ajuste de cuentas.

La causa fue caratulada como tentativa de homicidio y permanece en análisis de la fiscalía de menores de San Isidro, que busca establecer si se trató de un hecho aislado o de un conflicto vinculado con actividades delictivas anteriores.