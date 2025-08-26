Amar Azul hizo vibrar San Fernando en el Festival Tropical de la Plaza Carlos Gardel

Con entrada libre y gratuita, el Festival Tropical reunió a miles de vecinos en la Plaza Carlos Gardel de San Fernando. Amar Azul fue el gran cierre de una jornada con música, cultura y familias.

Miles de familias disfrutaron del Festival Tropical en San Fernando, que reunió a reconocidas bandas de cumbia en la Plaza Carlos Gardel de Virreyes Oeste. Con entrada libre y gratuita, el evento tuvo como gran cierre a Amar Azul, la legendaria banda argentina que repasó sus clásicos.

El escenario también contó con la presencia de Kingto, grupo sanfernandino del momento, junto a Estilo Palmeras, Café Margarita, Cumbia Weey y La Burdel, referentes de la movida tropical que hicieron bailar a los vecinos durante toda la jornada.

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, destacó: “Estas propuestas y todo lo que estamos promoviendo como el teatro, feria del libro, festivales, peñas y más, hacen de San Fernando un municipio culturalmente muy rico que todos los vecinos y vecinas podemos disfrutar”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, resaltó: “Nos alegra la tarde una plaza colmada con miles de vecinos, y un gran cierre a cargo de Amar Azul, reconocida banda de cumbia de zona Norte. Estamos muy contentos por poder realizar este tipo de eventos para que disfrute toda la familia, recordando viejos éxitos”.

El cantante Miguel Ángel, líder de Amar Azul, expresó su emoción: “Contento de volver a San Fernando que está muy lindo y lo tienen muy bien. Agradezco a toda la gente de Cultura y del Municipio por esta oportunidad de presentarnos donde tenemos nuestras raíces, porque Amar Azul nació en la 25 de Mayo al fondo. Una alegría enorme por volver a ver a tanta gente amiga, y también agradecemos al público porque todos necesitamos la música para alegrar nuestra vida y cuando se la ofrece, se disfruta”.