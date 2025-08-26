Kicillof en Ensenada: “Del movimiento obrero deben nacer las leyes para defender la soberanía”

El Gobernador bonaerense encabezó en Ensenada el primer Encuentro Multisectorial sobre Marina Mercante, con sindicatos, empresarios y funcionarios que debatieron los efectos del decreto 340/2025.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Ensenada el cierre del primer Encuentro Multisectorial sobre Marina Mercante, Industria Naval y Vías Navegables, acompañado por gremios, empresarios y funcionarios. El debate giró en torno al impacto del decreto presidencial 340/2025, rechazado por ambas cámaras del Congreso, que afecta a la actividad portuaria y naval.

Durante su discurso, Kicillof expresó: “Mientras todos los países del mundo están defendiendo sus industrias y sus fuentes de trabajo, en Argentina tenemos un presidente como Milei que representa a intereses extranjeros y pone en riesgo el empleo, la producción y la ciencia”.

Y agregó: “A pesar de haber tenido muchas experiencias neoliberales, nunca antes un Gobierno nacional había resignado nuestra soberanía de esta manera: el daño es enorme en lo inmediato, pero las consecuencias son aún peores para el futuro de nuestro país”.

El mandatario advirtió sobre “un ataque sin precedentes contra los trabajadores, con el único fin de impulsar un modelo de redistribución regresiva de la riqueza y de apropiación de nuestros recursos en pocas manos”. En ese marco, destacó: “Lo hacen con especial dureza contra quienes trabajan en nuestros puertos y en la industria naval porque saben que ellos han sido siempre defensores de un modelo de país con soberanía y perspectiva de futuro”.

El encuentro se desarrolló bajo la consigna “Soberanía, trabajo digno y salarios justos”, con la presencia de más de 200 dirigentes gremiales y referentes empresarios del sector. Participaron, entre otros, el ministro de Trabajo Walter Correa; el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid; el dirigente Jorge Taiana; el intendente local Mario Secco; su par de Berisso, Fabián Cagliardi; el diputado nacional Hugo Yasky; y el titular del Puerto La Plata, José María Lojo.

Correa sostuvo: “Como Estado bonaerense denunciamos la desregulación portuaria, marítima y fluvial que quiere llevar adelante el Gobierno nacional, ya que ataca a la soberanía y a los derechos laborales”.

En la misma línea, Schmid subrayó: “Hemos discutido los intereses marítimos de nuestro país desde el entramado portuario, la industria naval, la pesca y la proyección del Canal Magdalena: debatir cada uno de estos puntos es pensar en el crecimiento y en el desarrollo de la Argentina”.

El intendente Secco afirmó: “Este encuentro se lleva adelante en una ciudad industrial que aporta mucho al PBI del país y a la que el Gobierno nacional solo le responde con obras paradas y ajuste. Frente a esto, valoramos mucho el acompañamiento al movimiento obrero que se realiza desde la Provincia y el compromiso por no permitir que la motosierra entre a nuestros municipios”.

En el cierre, Kicillof enfatizó: “Así como de la organización de los trabajadores salió el rechazo al decreto 340, también es desde la planificación del movimiento obrero como deben nacer los proyectos y las leyes que necesitamos para recuperar la soberanía en nuestros mares”. Y concluyó: “Terminemos con la indiferencia y el inmovilismo: el 7 de septiembre votemos a las y los legisladores que nunca van a aflojar y que van a trabajar para ponerle un freno a Milei”.

La jornada contó también con la participación de Cristina Álvarez Rodríguez, Carlos Bianco, Estela Díaz, Cecilia Cecchini, Juan Cruz Lucero, Cecilia Soiza, Claudia Lazzaro y el empresario naval Horacio Tettamanti.