Tigre pone a la venta pack de pasaje y entrada para los cuartos de final de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia

Los socios del Matador podrán adquirir desde este martes 26 de agosto un pack de pasaje y ticket de pre-venta para el partido de cuartos de final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, con beneficios exclusivos y hasta 3 cuotas sin interés.

Tigre puso a disposición un pack de pasaje y entrada para los cuartos de final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, que se jugará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

El beneficio es exclusivo para socios y socias del Matador con cuota al día. Al adquirir el ticket, los socios recibirán un 10% de descuento en su próxima compra en Tienda Tigre, presentando el comprobante de la operación. Además, el pack puede abonarse hasta en 3 cuotas sin interés.

Los valores del pack (viaje en micro + entrada) son:



General: $85.000

$85.000

Menor: $75.000

$75.000

Platea: $100.000



La compra estará habilitada desde martes 26 de agosto a las 10:00 hasta miércoles 3 de septiembre a las 10:00, tanto desde el portal de socios como en la secretaría del club, que permanecerá abierta de 11:00 a 19:00.

Una vez adquirido el pasaje y el ticket de pre-venta, los socios deberán presentarse en la boletería para obtener la entrada física cuando se oficialice la venta de entradas. Se habilitará una ventanilla exclusiva para quienes compraron el pack, asegurando así el ingreso al estadio.