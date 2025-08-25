Analía Padua, candidata a concejal de Somos Buenos Aires, apuesta a continuar con la gestión de Julio Zamora

Analía Padua, candidata a concejal de Somos Buenos Aires en Tigre, apuesta a fortalecer la gestión local y propone atención integral en salud mental y hospitales de alta complejidad.

En el programa Conexión Local por FM Open, la psicóloga y candidata a concejal por la lista Somos Buenos Aires, Analía Padua, repasó su recorrido dentro de la gestión municipal y su proyecto de cara a las próximas elecciones legislativas en Tigre.

"Fue una sorpresa linda cuando me ofrecieron ser candidata, nunca lo esperaba. Siempre trabajamos desde la gestión acompañando a los candidatos y esta es la oportunidad de asumir un perfil más activo en la política local", afirmó Padua.

La candidata destacó su experiencia en políticas sociales, género, diversidad y vulnerabilidad, trabajando directamente en barrios con necesidades históricas como Mina Garrote, San Pablo, Costilla, Horta y Parque San Lorenzo. Según Padua, la gestión municipal se caracteriza por un trabajo articulado con equipos interdisciplinarios, abordando cada situación con mesas locales de planificación.

"La gente golpea primero la puerta del municipio ante reclamos de seguridad, salud o infraestructura. Por eso es fundamental que estemos presentes y podamos legislar para resolver estos problemas", señaló Padua.

Entre sus prioridades, Padua destacó la salud mental y los hospitales de alta complejidad. "Me gustaría poder abordar los casos de salud mental de alta complejidad y legislar en ese sentido. También queremos fortalecer el hospital de adultos y garantizar un acompañamiento integral a los vecinos", expresó.

En relación a la campaña y la lista que encabeza Julio Zamora, Padua remarcó que la propuesta busca continuidad y eficacia en la gestión: "Estamos personas que han estado en la gestión muchos años, con la voluntad de terminar las obras iniciadas y responder a las necesidades de los vecinos. La realidad vale más que las campañas de difamación".

Finalmente, la candidata invitó a la ciudadanía a participar de las elecciones y confiar en la propuesta local: "Queremos construir, escuchar a los vecinos y aportar soluciones reales. Este siete de las elecciones nos acompañen con la boleta de Somos Buenos Aires, que el voto es válido y necesario para seguir mejorando Tigre".

Nota Completa a Analía Padua