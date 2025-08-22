edición 7845 - visitas hoy 688

Política / Tigre

Axel Kicillof sumó su respaldo a Sebastián Rovira y apuntó contra Zamora

El gobernador bonaerense Axel Kicillof expresó un fuerte apoyo al candidato a concejal Sebastián Rovira en Tigre y cuestionó la decisión de Julio Zamora de apartarse del peronismo.

Axel Kicillof expresó un fuerte respaldo al candidato a concejal de Tigre, Sebastián Rovira, y cuestionó la decisión de Julio Zamora de alejarse del peronismo.


El gobernador bonaerense destacó públicamente al joven dirigente al señalarlo como “el candidato más joven de la provincia”. Además, remarcó la importancia del esfuerzo conjunto que realiza el peronismo unido en Tigre para presentar una lista competitiva y fortalecer la unidad de cara a las elecciones.


Este pronunciamiento se suma al apoyo que Rovira ya había recibido en su acto de lanzamiento, donde estuvo acompañado por referentes nacionales y provinciales como Gabriel Katopodis y Juan Andreotti, entre otros. De esta manera, el oficialismo bonaerense consolida su respaldo a la candidatura del dirigente tigrense.



