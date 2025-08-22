Causa por coimas en Discapacidad: hallaron a Diego Spagnuolo en Pilar y le secuestraron el celular

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad fue localizado por la Policía de la Ciudad en un country de Pilar. Por orden judicial, se le secuestró el celular, una computadora y documentación en el marco de la causa que investiga supuestos sobornos vinculados a la droguería Suizo Argentina.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en un country de Pilar, en el marco de la causa judicial que investiga presuntos pagos de sobornos. Por orden del juez federal Sebastián Casanello y a pedido del fiscal Franco Picardi, se le secuestró el teléfono celular, además de una computadora y documentación.

El operativo se concretó este mediodía cuando efectivos de la fuerza lo identificaron circulando en un Volkswagen Nivus dentro del predio. Horas antes, habían allanado sin éxito distintos domicilios a su nombre.

Los procedimientos forman parte de los 15 allanamientos dispuestos por la Justicia. En la jornada previa, se habían requisado las sedes de la ANDIS y de la droguería Suizo Argentina, donde se incautaron computadoras y documentación vinculada con compras y licitaciones de medicamentos.

En paralelo, la casa de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, fue allanada en Nordelta. Al momento del operativo, el empresario intentaba retirarse en un vehículo con sobres que contenían 266 mil dólares y siete millones de pesos, además de anotaciones. También se le secuestró el celular y el pasaporte.

Otros allanamientos se realizaron en domicilios de Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, quien tampoco fue encontrado.

La investigación se inició tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien pidió que se indaguen los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, violación de la ley de ética pública y la posible existencia de una asociación ilícita.

Los audios que desataron el escándalo

El caso salió a la luz tras la difusión de audios en el programa Data Clave, en el canal de streaming Carnaval. Allí, Spagnuolo habló de presuntos pedidos de coimas en la compra de medicamentos y mencionó a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con Eduardo “Lule” Menem —asesor en la Secretaría General de la Presidencia— y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (porcentaje de retorno en medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, sostuvo Spagnuolo en uno de los audios.

El ex funcionario, amigo del presidente Javier Milei y su abogado antes de llegar al gobierno, también reveló que le transmitió la situación directamente al mandatario: “Yo fui y le dije: ‘Javier, estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

Tras conocerse los audios, el Gobierno nacional dispuso la salida de Spagnuolo de la ANDIS, aunque no desmintió la veracidad de las grabaciones ni hizo referencia a los señalamientos de corrupción.

La causa judicial continúa con la recolección de pruebas en organismos públicos y domicilios particulares. Entre los elementos incautados hay equipos tecnológicos, documentación y dinero en efectivo que serán peritados en los próximos días.