Allanamientos en Nordelta: secuestran 200 mil dólares en la causa por coimas en la Agencia de Discapacidad

La Justicia allanó la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina por la investigación de coimas en la compra de medicamentos. En Nordelta secuestraron sobres con más de 200 mil dólares y documentación clave.

Un operativo judicial por la causa que investiga supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) derivó en una serie de 14 allanamientos realizados en la noche del jueves. La medida incluyó procedimientos en la droguería Suizo Argentina, en las oficinas de la ANDIS y en domicilios vinculados a los acusados.

Uno de los puntos centrales se dio en Nordelta, donde vive Emmanuel Kovalivker, uno de los propietarios de Suizo Argentina. Allí, los efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron al empresario dentro de un auto con sobres que contenían alrededor de 200 mil dólares y anotaciones. También le secuestraron su teléfono celular.

Los allanamientos fueron dispuestos por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, tras la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón. La investigación busca determinar si existieron sobornos en la compra de medicamentos, así como posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ley de ética pública y hasta una eventual asociación ilícita.

En paralelo, la Policía ingresó en domicilios registrados a nombre de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, y de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. El objetivo era secuestrar sus teléfonos, aunque no fueron hallados en los lugares allanados.

La causa tomó estado público luego de la difusión de audios en el programa Data Clave en el canal de streaming “Carnaval”. En esas grabaciones, Spagnuolo denunció que se estaba “defalcando la agencia” mediante pedidos de dinero para aprobar licitaciones de medicamentos, señalando directamente a la droguería Suizo Argentina. También vinculó a dirigentes cercanos al oficialismo: Eduardo “Lule” Menem, asesor en la Secretaría General de la Presidencia, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

En uno de los audios, Spagnuolo relató: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8. Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así se están manejando’”.

Ex abogado y amigo personal de Javier Milei, Spagnuolo aseguró que llegó a contarle al propio presidente lo que estaba ocurriendo: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

Tras la difusión del escándalo, el Gobierno apartó a Spagnuolo de la conducción de la ANDIS, aunque no respondió públicamente sobre el contenido de los audios ni negó su veracidad.

La investigación sigue bajo secreto de sumario y se esperan nuevos procedimientos en las próximas horas.