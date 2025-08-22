edición 7844 - visitas hoy 19687

Policiales / Tigre

Incendio en Tigre: una lancha colectiva de Interisleña se prendió fuego cerca de la estación fluvial

Un incendio destruyó una lancha colectiva de la empresa Interisleña en el río Tigre, a metros de la estación fluvial. Los bomberos lograron controlar el fuego en pocos minutos.

Los bomberos de Tigre trabajaron intensamente durante la noche del jueves para sofocar el fuego que se desató en una lancha colectiva de la empresa Interisleña en pleno río Tigre. El siniestro, que generó preocupación entre vecinos y transeúntes, se produjo a escasos metros de la estación fluvial y no dejó heridos.


El operativo comenzó pasadas las 22 horas, cuando la embarcación, identificada como la número 13, quedó envuelta en llamas frente al club Canottieri, sobre la calle Mitre. Tras unos quince minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar la situación y evitar que el fuego se expandiera.


De acuerdo con versiones preliminares, todo apunta a que un desperfecto eléctrico habría originado el incendio que terminó destruyendo la lancha.


Una vez extinguidas las llamas, la embarcación quedó inmovilizada sobre la rampa del club Canottieri, evidenciando el alcance de los daños ocasionados por el siniestro.

