San Fernando amplió la Reserva Ecológica Educativa con 6.000 metros cuadrados y un mirador al Río Luján

El Municipio de San Fernando inauguró una nueva ampliación de la Reserva Ecológica Educativa, que suma 6.000 metros cuadrados y un mirador al Río Luján, en el marco de un convenio con el Yacht Club Argentino. La obra forma parte de un plan de recuperación y renovación de espacios verdes frente al río, que ya alcanza más de 20 hectáreas.

El intendente Juan Andreotti encabezó la presentación del nuevo sector y remarcó: “Seguimos renovando y recuperando el acceso a nuestra costa. Hoy podemos llegar caminando desde la Reserva hasta el Río Luján en la intersección con el Canal Vinculación, en un punto panorámico muy hermoso de nuestra ciudad. Queremos agradecer al Yacht Club Argentino por la convivencia en este lugar para caminar, disfrutar y poder mirar al río”.

El jefe comunal también aseguró: “Vamos a seguir cuidando los lugares que son de todos para que tengan acceso público, y trabajando junto a los vecinos por más espacios frente al río donde compartir, disfrutar en familia, tomar un mate y volver a conectar con la naturaleza”.

En ese sentido, Andreotti recordó: “Ya llevamos más de 20 hectáreas de espacio verde frente al río recuperadas y renovadas, tanto en el Parque Náutico, en la Costanera Pública, en el Polideportivo N°3, la Reserva y este nuevo lugar”.

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti —candidata a concejal—, acompañó la inauguración y expresó: “San Fernando sigue ganando espacio frente al río y estamos muy felices de que más vecinos puedan disfrutar de nuestra costa, nuestro río y la Reserva, para poder caminar y ver atardeceres hermosos en San Fernando”.

Y agregó: “Es un lugar tranquilo para disfrutar de la naturaleza que nos conecta con el río, con las plantas, con los animales, y las familias pueden venir con su equipo de mate y contemplar las bellezas que tenemos en la naturaleza”.

El EcoParque sanfernandino cuenta con 8 hectáreas de biodiversidad protegida, con especies de plantas, árboles, hongos, aves, mariposas, coipos, carpinchos e insectos. Allí se desarrolla el programa municipal EcoSanfer, que promueve acciones de educación ambiental y conservación.

El predio puede visitarse de manera gratuita en Almirante Brown y Verminio Servetto, junto a la Universidad de Luján. Durante el invierno, abre de jueves a domingos y feriados, de 9 a 17 horas, siempre sujeto a condiciones climáticas. Para visitas escolares, el contacto es en Brandsen 675, Tel. 4746-6137, de lunes a viernes de 8 a 16.