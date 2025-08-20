Choque en Panamericana: un muerto por un choque entre un camión y un auto en ramal Campana

Un choque entre un camión con acoplado y un automóvil en el kilómetro 49 de la Panamericana, ramal Campana, dejó un muerto y obligó a cortar el carril rápido a la altura de Escobar.

Un accidente fatal ocurrió esta mañana en el kilómetro 49 de la Panamericana, ramal Campana, a la altura de Escobar, cuando un camión con acoplado y un automóvil chocaron en medio de intensas lluvias. Según informó Autopistas del Sol, una persona murió en el lugar.

El hecho se produjo en el carril rápido de la autopista, en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerca del cruce con la Ruta Provincial 25.

Tras la colisión, personal de Autopistas del Sol y efectivos de la Policía trabajaron en la zona mientras se aguardaba la llegada de los peritos para determinar las causas del siniestro.

La magnitud del choque obligó a bloquear el carril rápido, lo que generó importantes demoras y complicaciones en el tránsito para quienes circulaban hacia la capital. Las autoridades recomendaron conducir con extrema precaución en el área afectada.