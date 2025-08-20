edición 7842 - visitas hoy 21433

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales

Choque en Panamericana: un muerto por un choque entre un camión y un auto en ramal Campana

Fatal accidente en Panamericana: murió una persona tras un choque en Escobar
Un choque entre un camión con acoplado y un automóvil en el kilómetro 49 de la Panamericana, ramal Campana, dejó un muerto y obligó a cortar el carril rápido a la altura de Escobar.

Un accidente fatal ocurrió esta mañana en el kilómetro 49 de la Panamericana, ramal Campana, a la altura de Escobar, cuando un camión con acoplado y un automóvil chocaron en medio de intensas lluvias. Según informó Autopistas del Sol, una persona murió en el lugar.


El hecho se produjo en el carril rápido de la autopista, en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerca del cruce con la Ruta Provincial 25.


Tras la colisión, personal de Autopistas del Sol y efectivos de la Policía trabajaron en la zona mientras se aguardaba la llegada de los peritos para determinar las causas del siniestro.


La magnitud del choque obligó a bloquear el carril rápido, lo que generó importantes demoras y complicaciones en el tránsito para quienes circulaban hacia la capital. Las autoridades recomendaron conducir con extrema precaución en el área afectada.

Últimas Noticias

Sebastián Rovira denunció que el Municipio de Tigre usa cámaras para campaña política y no para seguridad
Sebastián Rovira denunció que el Municipio de Tigre usa cámaras para campaña política y no para seguridad
Julio Zamora se reunió con vecinos de El Talar y presentó propuestas de Somos Buenos Aires
Julio Zamora se reunió con vecinos de El Talar y presentó propuestas de Somos Buenos Aires
Vicente López celebra una nueva edición de VL Gastronómica con descuentos en bares y restaurantes
Vicente López celebra una nueva edición de VL Gastronómica con descuentos en bares y restaurantes
San Fernando y la Fundación Banco Provincia entregaron lentes gratuitos a estudiantes secundarios
San Fernando y la Fundación Banco Provincia entregaron lentes gratuitos a estudiantes secundarios
Julio Zamora y Álvaro Navia inauguraron la Escuela de Formación Actoral en Tigre
Julio Zamora y Álvaro Navia inauguraron la Escuela de Formación Actoral en Tigre
Accidente fatal en Panamericana: murió un motociclista y su acompañante resultó herida en Del Viso
Accidente fatal en Panamericana: murió un motociclista y su acompañante resultó herida en Del Viso