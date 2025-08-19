edición 7842 - visitas hoy 4094

Política / Tigre

Sebastián Rovira denunció que el Municipio de Tigre usa cámaras para campaña política y no para seguridad

Sebastián Rovira acusó al municipio de usar recursos públicos con fines electorales
El dirigente Sebastián Rovira difundió un video donde colocó un cartel crítico al gobierno municipal, que fue cubierto por personal del municipio en apenas nueve minutos. Señaló que las cámaras se utilizan para perseguir propaganda política y no para resolver problemas cotidianos.

Con una acción simple y directa, Sebastián Rovira expuso una crítica hacia las prioridades del Municipio de Tigre en plena campaña electoral.


El dirigente instaló un afiche en la vía pública con la consigna: “Ojalá taparan los baches tan rápido como van a tapar este cartel”. Acto seguido, encendió un cronómetro y esperó en el lugar. Apenas nueve minutos después, un equipo municipal llegó y cubrió el cartel.


Según Rovira, el episodio refleja el desvío de recursos municipales: “El municipio tiene un radar perfecto para la propaganda y un freno de mano para los problemas de la gente. Si pueden detectar un afiche en 9 minutos con las cámaras, pueden detectar un bache, un basural o una luminaria rota en el mismo tiempo”.


El dirigente advirtió que la tecnología de vigilancia está siendo utilizada con fines políticos y no para mejorar la gestión: “Las cámaras de seguridad tienen que estar al servicio de la seguridad y de la gestión, no de la campaña. Lo que vimos hoy es la prioridad real: tapar críticas, no tapar baches”.




