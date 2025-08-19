edición 7841 - visitas hoy 46699

San Isidro

Operativo en San Isidro por lluvias: Defensa Civil despeja calles y monitorea la costa

Operativo en San Isidro por lluvias: Defensa Civil despeja calles y monitorea la costa
El Municipio de San Isidro, a través de Defensa Civil y distintas áreas, desplegó un operativo por las lluvias intensas que comenzaron anoche. Se despejaron sumideros, se retiraron ramas caídas y se controlaron túneles y la costa del río.

San Isidro desplegó un amplio operativo tras las lluvias intensas que comenzaron en la noche del lunes. Equipos de Defensa Civil y distintas áreas del Municipio trabajan de manera conjunta en todas las localidades para atender situaciones en la vía pública.


Según informaron desde el municipio, los semáforos y el alumbrado público funcionan con normalidad, mientras que los túneles se encuentran sin anegamientos. Además, se están despejando sumideros para facilitar el drenaje del agua.


Hasta el momento, se registraron dos árboles y al menos cuatro ramas grandes caídas. En forma preventiva, fue retirado un pórtico en avenida Santa Fe y Mendeville por riesgo de caída.


Respecto a la costa del río, desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público explicaron que “no hay alerta de crecida del río y las bombas se encuentran operativas”.


El equipo municipal continúa recorriendo los barrios, relevando el estado de las calles y dando respuesta a los vecinos.

