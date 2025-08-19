El Hospital Cardiovascular de Tigre realizó la primera colocación de stent de emergencia con éxito

El Hospital de Medicina Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” del Municipio de Tigre realizó con éxito su primera colocación de stent de emergencia, salvando la vida de un vecino de Rincón de Milberg gracias a un procedimiento de alta complejidad en la sala de hemodinamia.

El Hospital de Medicina Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” del Municipio de Tigre realizó con éxito la primera colocación de stent de emergencia, marcando un hito en la atención de alta complejidad de la salud pública local. El procedimiento salvó la vida de un vecino de 62 años, oriundo de Rincón de Milberg, que ingresó con un síndrome coronario agudo.

La intervención se efectuó en la sala de hemodinamia mediante un angiógrafo digital, tecnología que permitió abrir la arteria obstruida, estabilizar al paciente y continuar con su recuperación en la Unidad Coronaria.

El médico a cargo, Dr. Norberto Bornancini, explicó: “Desde la apertura del centro recibimos al primer paciente con un síndrome coronario agudo, un infarto con supradesnivel del ST. Como ya contábamos con todo el servicio en funcionamiento desde la inauguración, pudimos ingresarlo a la sala de hemodinamia y tratarlo con la colocación de un stent, lo que permitió abrir la arteria obstruida. Cabe destacar que ahora, en nuestro centro cardiovascular, tenemos todo para tratar al paciente, realizar los estudios y darle el alta en el mismo lugar”.

El paciente, Carlos Luis Patriarca, relató su experiencia: “Hacía una semana que andaba con un dolor en el pecho y no me animaba a ir a ningún lado, hasta que una amiga me incentivó, me llamó y me dijo ‘vamos’. La atención es increíble, muy agradecido por todo. Es un lugar muy lindo, con muy buena atención y no te falta nada. Yo llegué a guardia y a los cinco minutos ya estaba internado, listo para pasar a terapia. Me colocaron el stent y todo fue con éxito. Gracias a Dios salí de esto. Lo más importante es la salud”.

El Municipio de Tigre, a través de su programa Tigre Cuida tu Corazón, impulsa políticas de prevención cardiovascular, con capacitaciones en RCP, instalación de desfibriladores en puntos estratégicos y una aplicación que conecta a reanimadores voluntarios con personas que requieren atención inmediata.

Además, con la reciente inauguración del Hospital, se implementó una red de infartos que articula la atención entre los Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI) y los Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS), permitiendo derivar rápidamente a pacientes con infarto, con o sin supradesnivel del ST, hacia el centro cardiovascular.

Esta red fue reconocida en 2022 en el Congreso Interamericano de Cardiología, por su capacidad de innovación y eficacia al garantizar una atención rápida y optimizar los recursos locales para brindar un tratamiento integral dentro del distrito.

El Hospital Dr. Genaro Serantes dispone de 12 camas de alta complejidad, entre terapia intensiva y unidad coronaria; un área de guardia con 2 camas de shock room, 4 quirófanos de última generación, y un angiógrafo digital que permite obtener imágenes en tiempo real del sistema vascular.