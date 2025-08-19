Juan Andreotti presentó en San Fernando la modernización del sistema de cámaras con Inteligencia Artificial

El intendente Juan Andreotti presentó la modernización del sistema de cámaras de seguridad en San Fernando, que incorpora Inteligencia Artificial y una inversión de más de $1.000 millones.

San Fernando renovó su sistema de cámaras de seguridad con Inteligencia Artificial, tras una inversión superior a los 1.000 millones de pesos. El anuncio fue realizado en el Centro de Operaciones Municipal por el intendente Juan Andreotti, quien destacó: “Invertimos más de 1.000 millones de pesos en la renovación integral de la estructura de monitoreo de seguridad de nuestra ciudad. Esta renovación es una continuidad del esfuerzo que venimos haciendo entre todos en materia de seguridad. Es importante para el cuidado y bienestar de todos los vecinos de San Fernando”.

El nuevo sistema permitirá detectar intrusiones en zonas restringidas, identificar aglomeraciones, localizar objetivos en cualquier cámara y franja horaria, y enviar alertas inmediatas. Además, las búsquedas serán más rápidas, con imágenes nítidas y sin latencia, mientras que las cámaras más antiguas serán reemplazadas por equipos de última generación.

En la actualidad, el municipio cuenta con 1.660 cámaras activas, lo que representa un promedio de una cada 104 habitantes. Así lo detalló el secretario de Modernización y Gestión Informática, Gonzalo Cornejo, quien subrayó: “El Municipio hizo una gran inversión para hacer una puesta en valor de todo lo que teníamos y se llevaron todas las antenas a una nueva tecnología con mayor ancho de banda, que garantiza una conexión estable y de alta calidad”.

Por su parte, el jefe comunal remarcó que esta inversión fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad: “Es una inversión que hacemos con muchísimo esfuerzo entre todos los vecinos de San Fernando para seguir ayudando a la provincia en la responsabilidad que tiene en materia de seguridad. Así que, para nosotros, es importante seguir invirtiendo para cuidar a los vecinos”.