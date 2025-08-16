San Isidro: Una persecución tras un robo terminó en choque y cinco detenidos, cuatro de ellos menores

Cinco delincuentes fueron detenidos en San Isidro tras una persecución que culminó en un choque. Cuatro de ellos eran menores de edad y quedaron identificados gracias a las cámaras municipales.

Un robo en una vivienda vacía de San Isidro derivó en una persecución que terminó en choque y con cinco delincuentes detenidos, cuatro de ellos menores de edad.

La Patrulla Municipal de San Isidro analizó las imágenes de las cámaras de seguridad y logró reconstruir el recorrido de los sospechosos, quienes escapaban en un Chevrolet Agile color bordó.

El vehículo fue identificado en la avenida Rolón gracias a una de las 170 nuevas cámaras lectoras de patentes que el Municipio instaló en el distrito. Esto permitió que la Policía Bonaerense iniciara una persecución en la que el auto terminó chocando y sus cuatro ocupantes fueron detenidos.

Un quinto sospechoso había descendido antes, pero fue captado por las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) cuando subía a un colectivo. Con esa información, un móvil policial fue enviado al lugar y el delincuente también quedó arrestado.

En poder de los detenidos se encontraron joyas, celulares, parlantes, tres joysticks y otros dispositivos electrónicos robados de la vivienda.

De los cinco apresados, cuatro eran menores de 11, 14 y dos de 16 años. Uno de ellos resultó ser reincidente: es la quinta vez que lo detienen en lo que va de 2025 por robos en la Zona Norte. Según se indicó, al ser menor de edad, la Justicia lo deriva a institutos de menores de los que ya logró fugarse en varias ocasiones.