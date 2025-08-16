Más de 300 estudiantes completaron su formación en el CFP 408 “Eduardo Fernández” de Tigre

En tan solo un cuatrimestre, el CFP 408 “Eduardo Fernández” de Tigre, en articulación con la ONG Compromiso con Tigre, entregó diplomas a más de 300 estudiantes que completaron cursos con salida laboral, principalmente vinculados a las nuevas tecnologías.

En tan solo un cuatrimestre, más de 300 estudiantes finalizaron su formación en el Centro de Formación Profesional 408 “Eduardo Fernández”, inaugurado a principios de este año en Tigre en articulación con la ONG Compromiso con Tigre. La oferta académica se centró en cursos y trayectos formativos con salida laboral, mayormente vinculados a nuevas tecnologías.

Durante el acto de entrega de diplomas estuvieron presentes Malena Galmarini, socia fundadora de Compromiso con Tigre; Sebastián Rovira, Secretario Administrativo, Financiero y Técnico de la Universidad Nacional del Delta; Iván Thisted, director del CFP; Ricardo De Gissi, Director Provincial de Educación Técnico Profesional; y diversas autoridades educativas locales y regionales.

"Para mí el CFP es muy importante porque gracias a lo que estudié acá tengo más herramientas para seguir creciendo y, sobre todo, encontrar trabajo", expresó Mónica, una de las estudiantes egresadas.

Malena Galmarini destacó: "La educación es una herramienta fundamental para transformar la realidad. En este contexto tan complejo, tenemos que seguir apostando a más oportunidades de formación que les permitan a nuestros vecinos y vecinas construir un futuro mejor".

Por su parte, Sebastián Rovira señaló: "En un mundo que nos exige capacitarnos y formarnos permanentemente, este CFP es un lugar de estudios innovador que nos da herramientas para esta constante transformación".

El CFP 408 “Eduardo Fernández” abrió sus puertas a comienzos de este año y ya se consolidó como un punto clave de formación en la región. Su amplia oferta incluye capacitaciones en oficios, herramientas digitales, programación, robótica, administración, comunicación y otras áreas estratégicas, diseñadas para responder a las demandas del mundo laboral actual.