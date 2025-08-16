Tigre: las cámaras del COT registraron el choque de una moto contra un auto en Don Torcuato

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un accidente en Don Torcuato, donde una moto impactó contra la puerta de un auto estacionado. El motociclista fue asistido y trasladado al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI), donde confirmaron que está fuera de peligro.

Un accidente de tránsito en Don Torcuato fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), cuando una moto impactó contra la puerta de un vehículo estacionado.

El hecho ocurrió en la intersección de Blandengues y Ombú, en horas de la noche. Un vecino que se encontraba detenido abrió la puerta de su auto sin advertir que un motociclista circulaba cerca. El conductor de la moto no pudo frenar a tiempo, chocó contra la puerta y cayó al asfalto.

De inmediato, transeúntes auxiliaron al herido hasta la llegada de los agentes del COT, personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

El motociclista fue trasladado al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato, donde se constató que se encuentra fuera de peligro.