Tini y De Paul: contrato prenupcial, boda y mudanza juntos a Miami

Tras reconciliarse, la cantante y el futbolista preparan su boda y mudanza a Miami. Firmarán un contrato prenupcial para separar bienes y proteger sus fortunas.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul han dejado atrás su separación de 2023 y se preparan para dar un paso decisivo: casarse y mudarse juntos a Miami. Antes de pasar por el altar, la pareja firmará un contrato prenupcial para separar bienes y proteger sus fortunas.

La noticia fue revelada por Gustavo Méndez en La posta del espectáculo, donde detalló que los abogados trabajan en la redacción del documento en Estados Unidos. La periodista Naiara Vecchio sumó que en Europa existen “cláusulas muy costosas de infidelidad y también por ocultar información” y que el objetivo es “resguardar la fortuna”.

Según Vecchio, “la fortuna de Tini sería el 10-15% de la de Rodrigo De Paul”. El futbolista, flamante jugador del Inter Miami, diversifica sus ingresos como empresario: “Hace poco sacó una bebida energizante que promueve el deporte y la vida sana”, indicó.

De la ruptura a la reconciliación en Miami

Cuando en 2023 anunciaron su separación, ambos insistieron en que la decisión se basaba en el respeto y cariño mutuo. Dos años después, no solo retomaron la relación, sino que decidieron iniciar una vida juntos en la Ciudad del Sol.

El 26 de julio, De Paul vivió uno de sus días más importantes al presentarse como nuevo refuerzo del Inter Miami, con Stoessel alentándolo desde la tribuna. Este fichaje marcó el inicio de su nueva etapa personal y profesional, en paralelo con otro gran momento para la artista: el estreno de su serie Quebranto, su proyecto más ambicioso.

Mientras crecen los rumores de boda, incluso se menciona a la posible diseñadora del vestido de Tini. La pareja busca un matrimonio armonioso, blindado ante posibles conflictos económicos, y con acuerdos claros desde el inicio.