Jueza protege el acceso al agua potable y suspende cortes de AySA por falta de pago

La jueza federal Martina Forns, de San Martín, dictó una medida cautelar que suspende por seis meses los cortes de agua a los usuarios de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La decisión responde a la presentación de la Unión de Usuarios y Consumidores y de Consumidores Libres, que cuestionaron la posibilidad de que el decreto presidencial habilitara el corte de agua en caso de falta de pago.
La jueza destacó: "El acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas y tiene que ser tutelado por los jueces. Tengo que tutelar este bien para la ciudadanía y este bien es el acceso al agua potable."
La medida del gobierno permitía cortes a usuarios domésticos tras 60 días sin pago y a usuarios no residenciales tras 15 días sin pago, afectando a todos los inmuebles habitados del AMBA que reciben el servicio de AySA.
Desde la asociación que presentó la cautelar señalaron que la decisión brinda especial protección a hogares donde residen niños, personas adultas mayores o personas con discapacidad, garantizando así un acceso básico esencial para la vida y la salud de los habitantes.