Información General

Jueza protege el acceso al agua potable y suspende cortes de AySA por falta de pago

La jueza de la justicia federal dictó una medida cautelar que suspende por seis meses los cortes de agua de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires, priorizando el acceso al agua potable y la protección de los hogares más vulnerables.

La jueza federal Martina Forns, de San Martín, dictó una medida cautelar que suspende por seis meses los cortes de agua a los usuarios de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).


La decisión responde a la presentación de la Unión de Usuarios y Consumidores y de Consumidores Libres, que cuestionaron la posibilidad de que el decreto presidencial habilitara el corte de agua en caso de falta de pago.


La jueza destacó: "El acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas y tiene que ser tutelado por los jueces. Tengo que tutelar este bien para la ciudadanía y este bien es el acceso al agua potable."


La medida del gobierno permitía cortes a usuarios domésticos tras 60 días sin pago y a usuarios no residenciales tras 15 días sin pago, afectando a todos los inmuebles habitados del AMBA que reciben el servicio de AySA.


Desde la asociación que presentó la cautelar señalaron que la decisión brinda especial protección a hogares donde residen niños, personas adultas mayores o personas con discapacidad, garantizando así un acceso básico esencial para la vida y la salud de los habitantes.

