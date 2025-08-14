Cayeron “Boli” y “Tiki”, los líderes de una banda que robaba en salideras bancarias y vendía drogas en CABA y el conurbano

El operativo de la Policía Federal, coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, desbarató a una organización criminal que realizaba salideras bancarias y traficaba estupefacientes.

En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvo a los dos principales cabecillas de una organización criminal, identificados como “Boli” y “Tiki”. La banda se dedicaba a violentos robos bajo la modalidad de salidera bancaria y al tráfico de estupefacientes.

La investigación comenzó el 3 de abril, cuando la Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez, a cargo del Dr. José María Campagnoli, ordenó al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO) identificar y desarticular a un grupo que actuaba en la zona norte de la Ciudad.

Los investigadores determinaron que la organización estaba integrada por cinco personas que seguían y vigilaban a las víctimas hasta las sucursales bancarias, donde las interceptaban y sustraían el dinero. Los hechos eran cometidos con alto grado de violencia y contaban con “zonas seguras” para operar, ubicadas en arterias de Belgrano como Montañeses, Sucre y Olazábal.

En un garaje de la calle Olazábal al 1500, los federales detectaron un punto de apoyo logístico desde el cual se planificaban los robos. Los delincuentes se trasladaban principalmente en motocicletas.

Las pesquisas revelaron también que el grupo utilizaba otro espacio para acopiar, fraccionar y vender drogas, además de almacenar armas, dinero y otros elementos vinculados a la actividad delictiva.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº1 de Moreno, a cargo interinamente del Dr. Gabriel Alberto Castro, ordenó cinco allanamientos en domicilios de esa localidad. En los procedimientos fueron arrestados “Boli” y “Tiki”, ambos argentinos, mayores de edad y con frondosos antecedentes.

Los operativos, realizados de forma simultánea con apoyo de la Dirección General de Despliegue Operacional Federal y la Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales, permitieron el secuestro de un kilogramo de marihuana, un revólver, 18 teléfonos celulares, un vehículo y documentación de interés.

Los detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición de la justicia, interviniendo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº15, a cargo interino de la Dra. Karina Zucconi.