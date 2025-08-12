edición 7834 - visitas hoy 51183

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Política / Tigre

Julio Zamora presentó el modelo de seguridad de Tigre y el nuevo hospital cardiovascular a dirigentes de Somos Buenos Aires

Julio Zamora mostró avances en seguridad y salud a referentes de Somos Buenos Aires
El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió a dirigentes de Somos Buenos Aires para mostrarles el sistema de seguridad con inteligencia artificial y el nuevo hospital cardiovascular.

 


El intendente Julio Zamora, candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral, recibió en el Centro de Operaciones Tigre (COT) a dirigentes de Somos Buenos Aires de los 24 distritos de la provincia, para mostrarles el modelo de gestión en seguridad que implementa el municipio desde hace 12 años.


Durante la reunión, Zamora expuso las herramientas tecnológicas utilizadas en el área de Protección Ciudadana, entre ellas inteligencia artificial, drones, más de 2.000 cámaras de seguridad y 130 móviles que patrullan calles y vías navegables. También visitaron el Laboratorio de Análisis de Imágenes Criminológicas y la oficina del Ciber COT.



“Desde Tigre realizamos una inversión histórica que ha sido reconocida a nivel país. La seguridad es una demanda central de los vecinos y nuestro compromiso es seguir fortaleciendo este modelo”, afirmó Zamora.



La comitiva también recorrió el nuevo Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes”, inaugurado recientemente en Tigre centro. El establecimiento cuenta con camas de alta complejidad, cuatro quirófanos de última generación y un angiógrafo digital.


El distrito complementa este centro con 23 CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud), tres Hospitales de Diagnóstico Inmediato (Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro), hospitales oftalmológico y odontológico, y el Sistema de Emergencia Tigre (SET). Además, avanza en la construcción del Hospital de Alta Complejidad para Adultos.

Últimas Noticias

Eldueño de laboratorios vinculados al fentanilo protagonizó un escándalo violento en el Hipódromo de San Isidro
Eldueño de laboratorios vinculados al fentanilo protagonizó un escándalo violento en el Hipódromo de San Isidro
Detienen en General Paz a dos menores con moto robada y un cuchillo en Villa Lugano
Detienen en General Paz a dos menores con moto robada y un cuchillo en Villa Lugano
San Isidro completó 160 obras de reparación de calles y avanza con 14 proyectos en ejecución
San Isidro completó 160 obras de reparación de calles y avanza con 14 proyectos en ejecución
Vicente López, única ciudad argentina en la alianza global de innovación digital de Bloomberg Philanthropies
Vicente López, única ciudad argentina en la alianza global de innovación digital de Bloomberg Philanthropies
San Isidro instala 170 lectoras de patentes para controlar vehículos y reforzar la seguridad del distrito
San Isidro instala 170 lectoras de patentes para controlar vehículos y reforzar la seguridad del distrito
La insólita maniobra de una banda que cobraba por trabajos inexistentes en Trenes Argentinos
La insólita maniobra de una banda que cobraba por trabajos inexistentes en Trenes Argentinos