Julio Zamora presentó el modelo de seguridad de Tigre y el nuevo hospital cardiovascular a dirigentes de Somos Buenos Aires

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió a dirigentes de Somos Buenos Aires para mostrarles el sistema de seguridad con inteligencia artificial y el nuevo hospital cardiovascular.

El intendente Julio Zamora, candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral, recibió en el Centro de Operaciones Tigre (COT) a dirigentes de Somos Buenos Aires de los 24 distritos de la provincia, para mostrarles el modelo de gestión en seguridad que implementa el municipio desde hace 12 años.

Durante la reunión, Zamora expuso las herramientas tecnológicas utilizadas en el área de Protección Ciudadana, entre ellas inteligencia artificial, drones, más de 2.000 cámaras de seguridad y 130 móviles que patrullan calles y vías navegables. También visitaron el Laboratorio de Análisis de Imágenes Criminológicas y la oficina del Ciber COT.



“Desde Tigre realizamos una inversión histórica que ha sido reconocida a nivel país. La seguridad es una demanda central de los vecinos y nuestro compromiso es seguir fortaleciendo este modelo”, afirmó Zamora.



La comitiva también recorrió el nuevo Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes”, inaugurado recientemente en Tigre centro. El establecimiento cuenta con camas de alta complejidad, cuatro quirófanos de última generación y un angiógrafo digital.

El distrito complementa este centro con 23 CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud), tres Hospitales de Diagnóstico Inmediato (Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro), hospitales oftalmológico y odontológico, y el Sistema de Emergencia Tigre (SET). Además, avanza en la construcción del Hospital de Alta Complejidad para Adultos.