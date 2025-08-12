San Isidro instala 170 lectoras de patentes para controlar vehículos y reforzar la seguridad del distrito

El Municipio de San Isidro avanza en la instalación de 170 cámaras con lectoras de patentes en puntos estratégicos para monitorear vehículos con pedido de captura y fortalecer la prevención del delito.

El Municipio de San Isidro avanza con la instalación de 170 cámaras lectoras de patentes en puntos estratégicos del distrito para controlar la circulación de vehículos con pedido de captura y fortalecer la prevención del delito.

Hasta el momento, ya se instalaron 67 cámaras en los límites con los partidos de San Fernando, Vicente López y San Martín, y se proyecta completar el sistema conocido como Anillo Digital con el total de dispositivos.

El intendente Ramón Lanús afirmó: "A pesar de que la seguridad es una responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, nosotros dijimos que nos íbamos a hacer cargo de la seguridad; y lo estamos haciendo. Vamos a pasar de 42 lectoras de patentes a 170, para cerrar de verdad el anillo digital y fortalecer la prevención del delito".

El funcionamiento del sistema consiste en que, al pasar un vehículo, la cámara lectora identifica automáticamente la patente y la cruza con la base nacional de vehículos con pedido de captura. Si se detecta alguna coincidencia, se activa una alarma en el Centro de Operaciones Municipal (COM).

Esta base de datos es gestionada en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich. Una vez activada la alarma, el COM accede a las cámaras del lugar para ubicar con precisión la dirección del vehículo sospechoso y simultáneamente alerta a la patrulla más cercana para que intervenga.

En cada punto se colocan dos cámaras para captar ambos carriles de ingreso y egreso cuando la vía es de doble mano, o para cubrir todos los carriles si es mano única. Además, el sistema tiene la capacidad de búsqueda retrospectiva: al ingresar una patente, se puede rastrear el recorrido del vehículo por el municipio en el último mes, con imágenes y fragmentos de video.

Las cámaras se instalan en arterias que marcan los límites del distrito, como Uruguay, Paraná, Sarratea, y también en avenidas principales como Márquez, Rolón, Fleming, Del Libertador, Centenario y Santa Fe. Además, el sistema cubre barrios vulnerables, túneles, cruces ferroviarios y las entradas y salidas de la autopista Panamericana en los ramales de Pilar y Tigre.

La selección de los sitios para la instalación responde al análisis de estadísticas delictivas y del flujo vehicular en los accesos al distrito y sus límites con los municipios vecinos.