Con eje en frenar a Milei, Sebastián Rovira presentó la lista de Fuerza Patria en Tigre

En un club colmado, Fuerza Patria Tigre presentó su lista local encabezada por Sebastián Rovira, con la presencia de Massa, Galmarini y Katopodis. El mensaje fue claro: frenar el avance de Milei y defender a jubilados, pymes y jóvenes.

En un club colmado por más de mil vecinos y vecinas, Fuerza Patria Tigre realizó anoche la presentación oficial de sus candidatos en el Club AFUT de El Talar. El acto contó con la presencia de Malena Galmarini y Gabriel Katopodis, postulantes a senadores provinciales por la Primera Sección, y con la lista local encabezada por Sebastián Rovira.

La gran sorpresa de la noche fue la participación de Sergio Massa, quien acompañó desde el inicio, saludó a la militancia y se retiró último, en un gesto de respaldo a la lista. También estuvieron el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, junto a Eva Andreotti, primera candidata de su distrito; el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y referentes del Frente Renovador de distintos puntos de la provincia. Durante el encuentro, se proyectó un video del gobernador Axel Kicillof, enviando su saludo y apoyo.

La nómina presentada reúne a vecinos y vecinas de todas las localidades de Tigre, con un marcado recambio generacional y una importante presencia de jóvenes.

En su mensaje, Sebastián Rovira afirmó: “Esta elección del 7 de septiembre es para ponerle un límite al gobierno de Milei en las urnas. Tigre no se entrega. Vamos a defender a nuestros jubilados, a nuestras pymes, a nuestros trabajadores y a nuestros jóvenes que hoy ya no pueden soñar con un futuro propio.”

Rovira destacó que su campaña se basó en recorrer, durante 40 días, todas las localidades del distrito más de una vez, escuchando de forma directa a los vecinos:

“Es inaceptable que un jubilado tenga que elegir entre un medicamento u otro, que nuestros comerciantes y pymes cierren sus puertas, que miles de trabajadores sean despedidos y que los jóvenes sientan que no hay futuro. Por eso estamos caminando cada barrio: para escucharlos y para cambiar esta realidad.”

Por su parte, Malena Galmarini señaló que “no es momento de especulaciones, sino de unidad y coraje para enfrentar a un gobierno que nos está rompiendo todo”. También subrayó la importancia de sumar a la juventud: “Necesitamos que los jóvenes no se vayan, que sueñen, que se involucren y que sepan que hay un proyecto que los quiere como protagonistas”.

El acto dejó la sensación de un peronismo de Tigre movilizado, con un mensaje claro y el acompañamiento masivo de la comunidad para afrontar las próximas elecciones.