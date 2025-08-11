edición 7833 - visitas hoy 19269

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Fernando

San Fernando: 40 familias recibieron las escrituras de sus hogares gracias al trabajo conjunto del Municipio y la Provincia

Eva Andreotti, Ley Pierri, escrituras, Provincia de Buenos Aires
Cuarenta familias de San Fernando obtuvieron la escritura de sus viviendas en el marco de la Ley Pierri N°24.374, tras un acto encabezado por Eva Andreotti y autoridades provinciales.

 


En un hecho que marca un nuevo avance en materia de regularización dominial, 40 familias de San Fernando recibieron este lunes las escrituras de sus hogares gracias a un trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley Pierri N°24.374.


La entrega se llevó a cabo en el Palacio Otamendi y fue encabezada por la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, junto a autoridades provinciales. “Estamos muy contentos porque año tras año seguimos entregando escrituras que los vecinos esperaron con mucha paciencia. Hoy las tienen en sus manos como prueba de su esfuerzo, y para que queden para sus hijos y nietos”, expresó Andreotti.


La funcionaria destacó que San Fernando ya entregó miles de escrituras gracias a esta normativa, que brinda seguridad jurídica a las familias y “pone fin a la intranquilidad de muchos vecinos”.


Entre las autoridades presentes se encontraban el Director de Acciones Escriturarias de la Provincia, Ariel Trovero, el Director Provincial Marcos Ciani y la Escribana Carolina Togni, además de concejales, consejeros escolares y familiares de los beneficiarios.


Quienes requieran asesoramiento para iniciar el trámite de regularización pueden dirigirse a la Dirección General de Desarrollo Habitacional (Brandsen 675), de lunes a viernes de 8 a 16 horas.


 

Últimas Noticias

CAME: ventas minoristas bajaron 2% en julio y 5,7% frente a junio
CAME: ventas minoristas bajaron 2% en julio y 5,7% frente a junio
Julio Zamora en Morón: pidió que la Provincia priorice el saneamiento del arroyo Morón y escuchó reclamos vecinales
Julio Zamora en Morón: pidió que la Provincia priorice el saneamiento del arroyo Morón y escuchó reclamos vecinales
Julio Zamora anunció avances en hospitales y mejoras para adultos mayores en Ricardo Rojas
Julio Zamora anunció avances en hospitales y mejoras para adultos mayores en Ricardo Rojas
Provincia de Buenos Aires probó el sistema de transmisión de datos para las elecciones del 7 de septiembre
Provincia de Buenos Aires probó el sistema de transmisión de datos para las elecciones del 7 de septiembre
San Fernando homenajeó a clubes y sociedades de fomento con un aporte económico y show humorístico
San Fernando homenajeó a clubes y sociedades de fomento con un aporte económico y show humorístico
Platense rescata un punto ante Instituto tras empate agónico en la cuarta fecha del torneo
Platense rescata un punto ante Instituto tras empate agónico en la cuarta fecha del torneo