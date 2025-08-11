San Fernando: 40 familias recibieron las escrituras de sus hogares gracias al trabajo conjunto del Municipio y la Provincia

Cuarenta familias de San Fernando obtuvieron la escritura de sus viviendas en el marco de la Ley Pierri N°24.374, tras un acto encabezado por Eva Andreotti y autoridades provinciales.

En un hecho que marca un nuevo avance en materia de regularización dominial, 40 familias de San Fernando recibieron este lunes las escrituras de sus hogares gracias a un trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley Pierri N°24.374.

La entrega se llevó a cabo en el Palacio Otamendi y fue encabezada por la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, junto a autoridades provinciales. “Estamos muy contentos porque año tras año seguimos entregando escrituras que los vecinos esperaron con mucha paciencia. Hoy las tienen en sus manos como prueba de su esfuerzo, y para que queden para sus hijos y nietos”, expresó Andreotti.

La funcionaria destacó que San Fernando ya entregó miles de escrituras gracias a esta normativa, que brinda seguridad jurídica a las familias y “pone fin a la intranquilidad de muchos vecinos”.

Entre las autoridades presentes se encontraban el Director de Acciones Escriturarias de la Provincia, Ariel Trovero, el Director Provincial Marcos Ciani y la Escribana Carolina Togni, además de concejales, consejeros escolares y familiares de los beneficiarios.

Quienes requieran asesoramiento para iniciar el trámite de regularización pueden dirigirse a la Dirección General de Desarrollo Habitacional (Brandsen 675), de lunes a viernes de 8 a 16 horas.