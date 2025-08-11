Provincia de Buenos Aires probó el sistema de transmisión de datos para las elecciones del 7 de septiembre

El Gobierno bonaerense realizó una prueba del sistema de transmisión de datos para las elecciones provinciales del 7 de septiembre. La actividad se desarrolló en el centro de cómputos del Correo Argentino en Monte Grande y contó con la presencia del ministro Carlos Bianco.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó este jueves una prueba del sistema de transmisión y recepción de datos de cara a las próximas elecciones provinciales, que se llevarán a cabo el 7 de septiembre.

La actividad tuvo lugar en el centro de cómputos del Correo Argentino, ubicado en Monte Grande, municipio de Esteban Echeverría. Estuvo presente el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, junto a autoridades electorales.

Esta prueba forma parte de las instancias preparatorias previas al simulacro general que se realizará el próximo sábado 23 de agosto. En ese ensayo participarán autoridades con competencia electoral y fiscales de las agrupaciones políticas que intervienen en los comicios.

El objetivo de esta etapa fue verificar el correcto funcionamiento de los servicios y componentes esenciales del proceso electoral, tales como la logística, trazabilidad de los envíos, capacitación de operadores, conectividad y las aplicaciones de software que permiten la transmisión de los telegramas de escrutinio de mesa.

La transmisión de datos se realiza mediante kits distribuidos en los establecimientos de votación y en las sucursales electorales del Correo Argentino, siendo esta fase una parte fundamental del operativo electoral.

Las autoridades electorales indicaron que el simulacro del 23 de agosto estará abierto para que los medios de comunicación puedan cubrir y registrar el desarrollo de la jornada.