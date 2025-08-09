Pirómano suelto en Troncos del Talar: lo atraparon a las pocas cuadras

Un hombre fue arrestado en Troncos del Talar luego de intentar incendiar un vehículo. La rápida intervención del COT y la Policía, con apoyo de cámaras de videovigilancia, permitió su detención a pocas cuadras del hecho.

Un hombre fue detenido en Troncos del Talar luego de intentar incendiar un vehículo estacionado. La intervención inmediata del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con apoyo de las cámaras de seguridad municipales, permitió interceptarlo a pocas cuadras del lugar.

El hecho ocurrió durante la madrugada, en la intersección de Don Orione y Pueyrredón. Desde la central de monitoreo del COT, los operadores detectaron a través de los dispositivos de videovigilancia el momento en que el sospechoso provocaba el fuego y emprendía la huida a pie.

Inmediatamente, se coordinó un operativo en conjunto con la Policía bonaerense. El seguimiento por cámaras permitió guiar a las patrullas, que lograron interceptar al hombre en Larralde y Pasteur.

El detenido fue requisado en el lugar y luego trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la fiscalía.