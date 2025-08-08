edición 7830 - visitas hoy 34975

La Ferrari amarilla “única en el país” que terminó destrozada en un misterioso accidente

Ferrari amarilla destrozada tras despiste en San Vicente: un comerciante de Canning salió ileso
Una Ferrari amarilla, posiblemente única en el país, despistó en la intersección de la ruta 6 y 16 en San Vicente. El conductor, un comerciante de Canning, resultó ileso. La fiscalía investiga las circunstancias del hecho.

Una Ferrari amarilla, probablemente la única de su color en el país, sufrió un grave accidente en la intersección de la ruta 6 y ruta 16, en la zona de San Vicente. El vehículo despistó a gran velocidad, salió de la calzada y cayó en una zanja, quedando completamente destruido.


El automóvil era conducido por un comerciante de la localidad de Canning, quien salió ileso y se trasladó por sus propios medios a un centro médico en la Ciudad de Buenos Aires.


La situación salió a la luz cuando las autoridades observaron la llegada de una grúa privada al lugar. Entre los arbustos, el personal encontró la lujosa unidad severamente dañada. Consultado el conductor del remolque, señaló que el vehículo pertenecía a un comerciante local, quien ya se había retirado del lugar.


En el sitio del siniestro se detectó un poste abollado, que habría sido impactado por la Ferrari antes de despistar. La UFI N°1 de San Vicente, a cargo de la fiscal Karina Bullot, abrió una causa por averiguación de ilícito para determinar las circunstancias del hecho y cómo llegó la grúa hasta el lugar.


La policía bonaerense trabaja para establecer la secuencia de los acontecimientos y precisar la identidad del vehículo, ya que la patente no figura en los informes policiales.

