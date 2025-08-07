Elecciones legislativas 2025: principales alianzas políticas confirmadas en Provincia y Ciudad de Buenos Aires

Los principales espacios políticos oficializaron sus frentes electorales para las elecciones legislativas del 26 de octubre. La Libertad Avanza y PRO consolidaron su acuerdo, mientras el peronismo y Provincias Unidas sellaron alianzas en Buenos Aires y varias provincias.

Los principales espacios políticos confirmaron este jueves los frentes con los que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre, ratificando alianzas ya firmadas en otros distritos.

La Libertad Avanza (LLA) confirmó su acuerdo con el PRO para la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Ambas fuerzas anunciaron que trabajarán en conjunto hasta 2027 en el Congreso para impulsar la agenda de reformas que lidera el presidente Javier Milei desde diciembre de 2023. Según indicaron, el acuerdo implica evitar que prospere el plan legislativo que consideran responsable de la crisis económica y social.

En ese marco, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, destacó la necesidad de “sostener y profundizar” el rumbo del Gobierno de Milei.

Por su parte, el peronismo ratificó la unidad alcanzada en la provincia de Buenos Aires bajo el sello Fuerza Patria, aunque sin la participación del Frente Patria Grande de Juan Grabois, quien se negó a firmar el acuerdo, según confirmaron fuentes del espacio. Una fuente cercana indicó: “Cristina Kirchner le dijo que vayamos todos juntos. Si rompe es cosa de él”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el justicialismo cerró un frente unitario bajo Fuerza Patria, integrando a todas las corrientes que habían competido separadamente en las legislativas del 18 de mayo, incluidos los espacios de Juan Manuel Abal Medina y Guillermo Moreno.

En la provincia de Santa Fe, el peronismo oficializó un frente electoral llamado Fuerza Patria. En Entre Ríos, el ex intendente de Paraná, Adán Bahl, y el ex director de Aduanas, Guillermo Michel, presentaron Fuerza Entre Ríos, con ambos como candidatos a legisladores nacionales.

En Salta, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey encabezará la lista de senadores nacionales por Fuerza Patria. En Tierra del Fuego, el justicialismo quedó integrado por el Partido Justicialista, Partido de la Concertación FORJA, Principios y Valores y Unidad Socialista, entre otros.

En otro frente, los radicales Martín Lousteau y Facundo Manes cerraron un acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires que los llevará como candidatos nacionales, bajo el sello Ciudadanos Unidos, con una imagen similar a la de Provincias Unidas, la coalición que reúne a varios gobernadores. Manes será candidato a senador nacional y Lousteau encabezará la lista de diputados.

Gobernadores como Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) competirán con el sello Provincias Unidas en sus provincias, junto a alianzas provinciales.

En Córdoba, Provincias Unidas integrará 14 partidos, entre ellos el PJ, Hacemos, Partido Demócrata Cristiano, GEN, Partido Socialista y Compromiso Federal. En San Juan, la alianza incluye a Hacemos por San Juan, Coalición Cívica, Partido Socialista y Para Adelante, espacio de Facundo Manes.

La Coalición Cívica y Confianza Pública formaron la alianza Hagamos Futuro en la Ciudad de Buenos Aires, con candidatos como Hernán Reyes para diputados y Graciela Ocaña para el Senado. Este espacio cuenta con el respaldo de Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta.

En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio anunció un nuevo frente electoral integrado por PRO, UCR, Movimiento Social Entrerriano (MSE), Partido FE, Partido Libertario y La Libertad Avanza, con el objetivo de impulsar “un cambio profundo y sostenible” en la provincia y el país.

Por último, el Frente de Izquierda-Unidad cerró su alianza para las elecciones y presentó a Myriam Bregman y Gabriel Solano como candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. La alianza está integrada por el Partido Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista. Fuera de este espacio, la referente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, lanzará su candidatura a diputada nacional por Buenos Aires en un encuentro de “candidatas anticapitalistas”.