Más de 1.000 estudiantes iniciaron las primeras carreras en la Universidad Nacional del Delta

Este lunes 4 de agosto marcó un hito en la educación superior del norte bonaerense: la Universidad Nacional del Delta abrió sus puertas con más de mil estudiantes que comenzaron a cursar carreras de grado y pregrado. La jornada inaugural contó con la presencia de autoridades universitarias, municipales y de la Fundación que impulsó el proyecto.

Este lunes 4 de agosto fue un día histórico para la Universidad Nacional del Delta (UNDelta): más de 1.000 estudiantes comenzaron a cursar las primeras carreras de grado y pregrado de esta nueva casa de estudios del norte bonaerense.

La jornada inaugural se vivió con entusiasmo y emoción. Estudiantes de distintas edades, trayectorias y localidades –principalmente de Tigre, San Fernando, Escobar y zonas aledañas– colmaron las aulas de esta nueva universidad pública, que propone una formación orientada al compromiso con la comunidad y los desafíos actuales.

Durante el acto de apertura, las autoridades universitarias dieron la bienvenida a las y los ingresantes. Participaron Carolina Farías, rectora de la UNDelta; Sebastián Rovira, secretario Administrativo, Financiero y Técnico; Sergio Castro, secretario de Extensión Universitaria y Enlace con la Comunidad; y Federico Quilici, secretario Académico.

También dijeron presente representantes del Municipio de San Fernando y de la Fundación de la Universidad Nacional del Delta, claves en la creación del proyecto. Entre ellos, el intendente Juan Andreotti, Malena Galmarini –socia fundadora de la Fundación–, Alicia Aparicio, presidenta de la misma, y Eva Andreotti, secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente.

"Esta universidad no nació de un día para el otro. Fue un sueño colectivo que tardó más de 20 años en concretarse, y que se hizo realidad porque la comunidad de Tigre, San Fernando y Escobar nunca dejó de insistir. Hoy, en su primer día, deseo que puedan sentir a la UNDelta como su casa", expresó Malena Galmarini.

Por su parte, el intendente Juan Andreotti destacó: "La UNDelta es una herramienta de transformación para cumplir sueños. Que exista una universidad en la región significa que más jóvenes, adultos y trabajadores van a poder estudiar cerca de sus casas, sin tener que postergar su formación por falta de tiempo o recursos. Es una enorme alegría ver este sueño convertirse en realidad."

La rectora Carolina Farías cerró el acto con un mensaje dirigido a las y los estudiantes: "Una universidad no son solo sus aulas ni sus edificios: son las personas que la transitan todos los días. Bienvenidas y bienvenidos a la UNDelta: este es su lugar."

La Universidad Nacional del Delta fue creada por la Ley 27.727, sancionada el 28 de septiembre de 2023 por el Congreso de la Nación, en respuesta a una demanda histórica de las comunidades del norte bonaerense. Desde entonces, viene consolidando su identidad institucional con diplomaturas, cursos, programas en escuelas secundarias y actividades abiertas a la comunidad.

El inicio formal de las carreras de grado y pregrado representa un paso clave en su desarrollo y en el fortalecimiento de la educación superior pública en la región.