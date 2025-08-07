San Isidro: cierran los pasos a nivel de Alvear y Alem por obras en las vías del tren Mitre

Los pasos vehiculares de Alvear y Alem permanecerán cerrados desde el 7 de agosto por trabajos de renovación en las vías del ramal Tigre del tren Mitre. El Municipio recomendó caminos alternativos y refuerza la seguridad vial con cartelería y agentes de tránsito.

Trenes Argentinos informó que, debido a una Emergencia Ferroviaria, se encuentran cerrados al tránsito vehicular los pasos a nivel de Alvear (Martínez) y Alem (San Isidro). La medida comenzó este jueves 7 de agosto y se extenderá durante todo el mes, mientras se ejecutan obras de renovación de infraestructura ferroviaria.

Desde la empresa estatal explicaron que se trata de tareas urgentes, ya que “los durmientes y rieles tienen más de 40 años de antigüedad y están muy deteriorados”. Por tal motivo, los trabajos comprenden intervenciones nocturnas y de alta complejidad.

Además, se anunció que entre el sábado 9 y el lunes 17 de agosto se realizará un corte total del servicio del ramal Tigre. También habrá limitaciones en los ramales Bartolomé Mitre y José León Suárez, que solo funcionarán hasta la estación Belgrano R., sin llegar a Retiro. Desde el lunes 18, el servicio volverá a operar normalmente.

El Municipio de San Isidro informó que se desplegarán agentes de Tránsito y se colocará cartelería informativa en las zonas afectadas, con el objetivo de reforzar la seguridad vial. A su vez, se recomendaron alternativas de circulación para evitar congestiones.

Entre las opciones vehiculares, se encuentran:



Paso Bajo Nivel Pueyrredón (Acassuso)



Paso Bajo Nivel Pueyrredón Roque Sáenz Peña



Paso Almirante Brown (entre Av. Centenario y las vías del Mitre)

Paso Primera Junta (Av. Centenario y Acassuso)



En cuanto al transporte público, para quienes se trasladan hacia Retiro desde Beccar, San Isidro y Acassuso, se recomienda utilizar las líneas 60, 203, 365 y desde Martínez, la línea 314, hasta Puente Saavedra y hacer trasbordo con el tren Belgrano Norte en la estación Aristóbulo del Valle.

Desde la zona del Bajo, otra opción es el Tren de la Costa, con combinación en Estación Maipú con las líneas 59, 60, 71 y 152. También circula por esa zona la línea 168.

