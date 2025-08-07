edición 7829 - visitas hoy 49952

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

San Isidro: cierran los pasos a nivel de Alvear y Alem por obras en las vías del tren Mitre

San Isidro: cierran los pasos a nivel de Alvear y Alem por obras en las vías del tren Mitre
Los pasos vehiculares de Alvear y Alem permanecerán cerrados desde el 7 de agosto por trabajos de renovación en las vías del ramal Tigre del tren Mitre. El Municipio recomendó caminos alternativos y refuerza la seguridad vial con cartelería y agentes de tránsito.

Trenes Argentinos informó que, debido a una Emergencia Ferroviaria, se encuentran cerrados al tránsito vehicular los pasos a nivel de Alvear (Martínez) y Alem (San Isidro). La medida comenzó este jueves 7 de agosto y se extenderá durante todo el mes, mientras se ejecutan obras de renovación de infraestructura ferroviaria.


Desde la empresa estatal explicaron que se trata de tareas urgentes, ya que “los durmientes y rieles tienen más de 40 años de antigüedad y están muy deteriorados”. Por tal motivo, los trabajos comprenden intervenciones nocturnas y de alta complejidad.


Además, se anunció que entre el sábado 9 y el lunes 17 de agosto se realizará un corte total del servicio del ramal Tigre. También habrá limitaciones en los ramales Bartolomé Mitre y José León Suárez, que solo funcionarán hasta la estación Belgrano R., sin llegar a Retiro. Desde el lunes 18, el servicio volverá a operar normalmente.


El Municipio de San Isidro informó que se desplegarán agentes de Tránsito y se colocará cartelería informativa en las zonas afectadas, con el objetivo de reforzar la seguridad vial. A su vez, se recomendaron alternativas de circulación para evitar congestiones.


Entre las opciones vehiculares, se encuentran:



  • Paso Bajo Nivel Pueyrredón (Acassuso)

  • Paso Bajo Nivel Pueyrredón Roque Sáenz Peña

  • Paso Almirante Brown (entre Av. Centenario y las vías del Mitre)

  • Paso Primera Junta (Av. Centenario y Acassuso)


En cuanto al transporte público, para quienes se trasladan hacia Retiro desde Beccar, San Isidro y Acassuso, se recomienda utilizar las líneas 60, 203, 365 y desde Martínez, la línea 314, hasta Puente Saavedra y hacer trasbordo con el tren Belgrano Norte en la estación Aristóbulo del Valle.


Desde la zona del Bajo, otra opción es el Tren de la Costa, con combinación en Estación Maipú con las líneas 59, 60, 71 y 152. También circula por esa zona la línea 168.


Características de la obra (según Trenes Argentinos):



  • Renovación de 40 km de vía.

  • Renovación de 47 km de tercer riel.

  • Intervención en 24 pasos a nivel.

  • Colocación de 4 nuevos paragolpes en estación Tigre.

  • Instalación de 23 cambios de vía.

  • Mejoras en 65 puentes y alcantarillas.

Últimas Noticias

El Intendente de Escobar Ariel Sujarchuk presentó un libro sobre inteligencia artificial
El Intendente de Escobar Ariel Sujarchuk presentó un libro sobre inteligencia artificial
Elecciones legislativas 2025: principales alianzas políticas confirmadas en Provincia y Ciudad de Buenos Aires
Elecciones legislativas 2025: principales alianzas políticas confirmadas en Provincia y Ciudad de Buenos Aires
Matías Orfo, la apuesta de Acción Comunal para renovar el Concejo Deliberante de Tigre
Matías Orfo, la apuesta de Acción Comunal para renovar el Concejo Deliberante de Tigre
En Tigre, Rovira criticó al oficialismo: “No entiendo por qué atacan a un pibe de 25 años”
En Tigre, Rovira criticó al oficialismo: “No entiendo por qué atacan a un pibe de 25 años”
Axel Kicillof reclamó a la Corte por $12 billones que el Gobierno de Milei adeuda a la provincia de Buenos Aires
Axel Kicillof reclamó a la Corte por $12 billones que el Gobierno de Milei adeuda a la provincia de Buenos Aires
Javier Milei inició la campaña bonaerense en La Matanza con fuerte mensaje contra el kirchnerismo
Javier Milei inició la campaña bonaerense en La Matanza con fuerte mensaje contra el kirchnerismo