Cámaras del COT captaron un fuerte accidente entre una moto y un camión en El Talar

El accidente ocurrió en la intersección de Colectora Este e Italia, cuando una moto no logró frenar y chocó contra un camión. El Centro de Operaciones Tigre activó el protocolo de emergencia y el motociclista fue asistido en el lugar.

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) captaron un choque entre una moto y un camión en la intersección de Colectora Este e Italia, en la localidad de El Talar. El accidente ocurrió durante la mañana, cuando una motocicleta no logró frenar e impactó contra un camión que salía de la autopista Panamericana para tomar la calle Italia.

A raíz del impacto, el conductor de la moto cayó al asfalto y golpeó su cabeza. Según informaron desde el municipio, “el casco le salvó la vida”.

Desde la central de monitoreo del Municipio de Tigre, al detectar el siniestro, se activó el protocolo de Protección Ciudadana. Un móvil del COT fue el primero en llegar al lugar, y posteriormente se sumaron agentes de Tránsito y personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

Los profesionales atendieron al motociclista en el lugar y constataron que no era necesario su traslado a un centro de salud. Se confirmó que se encontraba fuera de peligro.