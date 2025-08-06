edición 7829 - visitas hoy 21530

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / Tigre

Cámaras del COT captaron un fuerte accidente entre una moto y un camión en El Talar

El Talar: una moto impactó contra un camión y el casco le salvó la vida
El accidente ocurrió en la intersección de Colectora Este e Italia, cuando una moto no logró frenar y chocó contra un camión. El Centro de Operaciones Tigre activó el protocolo de emergencia y el motociclista fue asistido en el lugar.

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) captaron un choque entre una moto y un camión en la intersección de Colectora Este e Italia, en la localidad de El Talar. El accidente ocurrió durante la mañana, cuando una motocicleta no logró frenar e impactó contra un camión que salía de la autopista Panamericana para tomar la calle Italia.


A raíz del impacto, el conductor de la moto cayó al asfalto y golpeó su cabeza. Según informaron desde el municipio, “el casco le salvó la vida”.


Desde la central de monitoreo del Municipio de Tigre, al detectar el siniestro, se activó el protocolo de Protección Ciudadana. Un móvil del COT fue el primero en llegar al lugar, y posteriormente se sumaron agentes de Tránsito y personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET).


Los profesionales atendieron al motociclista en el lugar y constataron que no era necesario su traslado a un centro de salud. Se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

Últimas Noticias

Edicto por transferencia de Fondo de Comercio

Café Alex SAS, CUIT 30715930176 cede a Gastrocafe SRL CUIT 33718798979 el fondo de comercio del rubro Bar, Cafeteria, Cerveceria, ubicado en la calle Rene Favaloro 3331, Locales 5 y 6, Victoria, de la ciudad de San Fernando. Reclamos de ley hasta el 1 de Julio de 2025 en Amenabar 3807 Piso 7 Depto C, CABA.

Escapadas rurales en Buenos Aires: kiwis, olivares y experiencias gastronómicas en Saladillo y Tornquist
Escapadas rurales en Buenos Aires: kiwis, olivares y experiencias gastronómicas en Saladillo y Tornquist
Tigre realizó el Torneo Abierto de Invierno de Ajedrez con más de 80 participantes
Tigre realizó el Torneo Abierto de Invierno de Ajedrez con más de 80 participantes
7 razones para integrar una estrategia de mailing a tu startup
7 razones para integrar una estrategia de mailing a tu startup
Pablo Avelluto cruzó a Macri por su alianza con Milei: “Se humillan, se entregan y desaparecen”
Pablo Avelluto cruzó a Macri por su alianza con Milei: “Se humillan, se entregan y desaparecen”
El Municipio de Tigre presentó su nuevo sistema de Habilitaciones Comerciales Inmediatas
El Municipio de Tigre presentó su nuevo sistema de Habilitaciones Comerciales Inmediatas