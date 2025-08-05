Kicillof inauguró un nuevo Mercado Bonaerense en Escobar y entregó móviles para la Policía

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitó Escobar junto al intendente Ariel Sujarchuk para inaugurar el 12º Mercado Bonaerense Fijo. También se entregaron 15 nuevas motos para la Policía y se recorrió un centro de salud para afiliados de IOMA.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto en Escobar para inaugurar un nuevo Mercado Bonaerense Fijo. Lo acompañaron el intendente local, Ariel Sujarchuk, y los ministros provinciales Gabriel Katopodis y Javier Rodríguez. El nuevo espacio busca ofrecer productos esenciales a precios justos y sin intermediarios.

Durante la jornada, Kicillof también puso en funcionamiento 15 nuevas motos para la Policía local y se sumaron 26 agentes para fortalecer la prevención del delito en el distrito. Además, recorrió el Centro Médico de alta complejidad “Manuel Belgrano”, un nuevo establecimiento de 3.800 metros cuadrados destinado exclusivamente a afiliados del IOMA.

El gobernador destacó que la provincia continúa con políticas públicas que "promueven la producción y el trabajo" a pesar de las dificultades. Se refirió a las políticas del Gobierno nacional: “El presidente Javier Milei dijo que es mentira que la plata no alcance. No hace falta ser economista ni recibir premios ignotos en otros países para comprender las consecuencias de sus políticas”.

El nuevo mercado, ubicado en Belén de Escobar, es el duodécimo de este tipo que se inaugura en la gestión provincial. Contará con locales de venta de alimentos, lácteos, carnes, frutas y verduras, y ofrecerá descuentos de hasta el 40% a través de Cuenta DNI.

El intendente Sujarchuk valoró las acciones provinciales: “Todas las visitas del Gobernador implican un mejoramiento en el día a día de los vecinos: hoy la vida de los escobarenses es un poquito más justa”. También subrayó la importancia del nuevo centro médico: “Desde la próxima semana, los afiliados de IOMA tendrán un nuevo centro de salud de alta complejidad financiado por la Provincia: eso es un Estado eficiente que da respuestas concretas”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, explicó que los Mercados Fijos "apuntan a apoyar tanto a la producción como al consumo", ofreciendo canales de comercialización cercanos.

La visita de las autoridades provinciales concluyó con la firma de convenios para destinar $1.100 millones en obras de pavimentación en Garín y Matheu, y para la construcción de nuevos accesos en el Polideportivo Monti.