Escobar monitoreará en tiempo real la Panamericana con cámaras de Autopistas del Sol

El Centro de Monitoreo del partido podrá acceder a las cámaras de seguridad de Autopistas del Sol para reforzar la seguridad vial, actuar con mayor rapidez ante emergencias y prevenir delitos sobre la Autopista Panamericana y sus colectoras.

El Centro de Monitoreo del Municipio de Escobar contará con acceso en tiempo real a las cámaras de vigilancia de Autopistas del Sol, tras la firma de un convenio que busca mejorar la seguridad vial en la Autopista Panamericana, prevenir delitos y optimizar la respuesta ante emergencias.

El acuerdo fue rubricado por representantes del Municipio y de la empresa concesionaria, y permite integrar los registros visuales del corredor a los sistemas locales de monitoreo, fortaleciendo así la articulación entre ambas partes.

Además del acceso a las cámaras, el trabajo conjunto entre el Municipio y AuSol incluye otras acciones para mejorar la infraestructura del corredor vial. Entre ellas se destacan la reparación de luminarias en los accesos y la implementación de cambios en la circulación del puente de Loma Verde, que permitieron agilizar el tránsito en ese punto crítico del distrito.

Por otra parte, desde el gobierno local recordaron que obras de mayor escala, como la construcción o ensanche de bajadas y subidas a la autopista, históricamente han sido responsabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que fue disuelto recientemente por decreto presidencial.

Ante ese escenario, el Municipio aseguró que continuará gestionando soluciones ante las nuevas autoridades competentes a nivel nacional, al tiempo que mantiene la cooperación con la empresa concesionaria con el objetivo de mejorar el servicio para quienes circulan por el corredor.