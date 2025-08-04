El ramal Tigre del Tren Mitre estará interrumpido por obras durante 9 días y otros ramales funcionarán con servicio limitado

Por obras urgentes en el marco de la Emergencia Ferroviaria, el ramal Tigre de la línea Mitre quedará interrumpido entre el sábado 9 y el domingo 17 de agosto inclusive. Durante esos días, se trabajará de manera simultánea en cuatro frentes de obra para avanzar con la renovación de vías y mejorar la seguridad y frecuencia del servicio.
Las tareas incluirán la renovación integral de vías en las estaciones San Isidro y Martínez, así como el acondicionamiento de los pasos a nivel L. N. Alem y General Alvear. Según Trenes Argentinos Infraestructura, los durmientes y rieles que se están reemplazando tienen más de 40 años de antigüedad, y actualmente existen más de 40 sectores con velocidad precautoria que provocan cancelaciones y demoras.
Además, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre también se verán afectados: durante el mismo período (del 9 al 17 de agosto), circularán con recorrido limitado entre Belgrano R y sus respectivas cabeceras, sin llegar a Retiro.
Detalles de los trabajos
Los cortes permitirán renovar aproximadamente 1.650 metros adicionales de vías, que se suman a los más de 11.200 metros ya renovados desde el inicio de la obra. La intervención simultánea permitirá acortar tres veces los plazos originales.
También se avanzará en la canalización de cables de señalamiento en las zonas de Palermo, 3 de Febrero y Carranza, y se continuarán tareas de señalamiento y zanjeo para fibra óptica en el ingreso a Retiro.
Datos clave de la obra general
Estas obras están incluidas en el Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria y son ejecutadas por Trenes Argentinos Infraestructura. En el caso específico del tramo entre Maldonado y Tigre, se prevé:
- Renovación de 40 km de vías
- Reemplazo de 47 km de tercer riel
- Intervención de 24 pasos a nivel y 22 peatonales
- Recambio de 4 paragolpes en estación Tigre
- Renovación de 23 aparatos de vía
- Intervención en 65 puentes y alcantarillas
El plazo estimado para esta obra es de 24 meses.
Medios alternativos de transporte
Durante la interrupción del servicio, los usuarios podrán optar por:
- Tren Bartolomé Mitre + Tren de la Costa
- Línea de colectivos 130 A
- Línea 101 (con conexión con el 60 o el 130 B, y luego el 21 E)
El servicio completo se restablecerá el lunes 18 de agosto, tanto en el ramal Tigre como en los ramales Suárez y Mitre, que volverán a circular hasta Retiro.