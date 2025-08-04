Vicente López incorporó armas Byrna no letales para reforzar la seguridad municipal

El municipio presentó pistolas y rifles de munición no letal para sus patrullas. Soledad Martínez destacó que se trata de una herramienta clave para disuadir delitos sin riesgo para vecinos ni agentes. Las armas serán utilizadas inicialmente por supervisores y personal motorizado.

El municipio de Vicente López incorporó nuevas armas de munición no letal para equipar a su patrulla municipal, en el marco del Plan Integral de Seguridad que impulsa la gestión de la intendenta Soledad Martínez. Se trata de pistolas y rifles Byrna que permiten disuadir o neutralizar agresiones sin causar daño permanente, reforzando el patrullaje en espacios públicos.

"Desde hoy la patrulla municipal de Vicente López estará equipada con armas Byrna. Son armas no letales, que no generan daño permanente en las personas. Nos permiten defender a los vecinos y también proteger a quienes nos cuidan", señaló Soledad Martínez durante la presentación oficial.

La intendenta también se refirió a la situación en la Provincia: "Vicente López no es una isla dentro del conurbano, donde todos los días hay más delitos y un gobernador que está ausente. La gestión de Kicillof no da respuestas suficientes. Nosotros nos hacemos cargo de lo que el gobierno kirchnerista no hace", afirmó.

Las armas fueron adquiridas mediante un acuerdo con Byrna Technologies, empresa internacional especializada en este tipo de equipamiento. Se incorporaron dos modelos: la Byrna SD, una lanzadora corta de proyectiles de calibre .68 con alcance de hasta 20 metros, y la Byrna TCR, un rifle que funciona con cartuchos de CO? y posee el mismo alcance. Ambos modelos están diseñados para ofrecer precisión y efectividad sin uso de pólvora ni balas letales.

"Con Vicente López hicimos un importante trabajo de formación de instructores, y a partir de allí, el personal de la patrulla continuó con el entrenamiento. Creo que están debidamente preparados para utilizarlas en la comunidad", explicó Pablo Stortoni, instructor de Byrna y formador de fuerzas de seguridad.

Los agentes municipales fueron capacitados en el uso específico de las armas Byrna, el uso racional de la fuerza y el manejo de tonfas. En esta primera etapa, el equipamiento será destinado a supervisores y personal motorizado, para luego extenderse a todo el personal de patrullaje y a los agentes que recorren centros comerciales del distrito.

"Este es un paso más en el fortalecimiento de nuestra patrulla municipal. En Vicente López contamos con un sistema de seguridad que funciona, y la incorporación de estas armas no letales va en esa dirección: mostrarle a los vecinos que estamos presentes, que nos ocupamos de su tranquilidad y seguridad", sostuvo la jefa comunal.

Por último, Soledad Martínez remarcó: "Siempre vamos a hacer lo que otros no hagan. Cuidar a los vecinos de Vicente López es mi responsabilidad. Queremos que este sea nuestro lugar seguro".